Alcaraz gana en Australia y cierra el círculo de GS

Carlos Alcaraz no se ha cansado de hacer récords. Ahora, en Melbourne Park, escribió un capítulo gigantesco en la historia del tenis. El español de 22 años y 272 días, se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams, tras vencer, nada más y nada menos que a Novak Djokovic 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 para conseguir el título del Abierto de Australia, el único que le faltaba.

El murciano no negaba que quería lograr este hito, pero el primer major del año se le resistía, hasta este año no había podido superar los cuartos de final, eliminado en 2025 por el propio Djokovic, de hecho.

A esa barrera, el mundo del tenis le agregaba una duda por un factor extra cancha, la separación de su entrenador, Juan Carlos Ferrero poco antes de Navidad, cerrando una etapa llena de títulos y tomando a Samuel López -quien ya formaba parte de su equipo en otro rol- como mentor principal.

También optó por saltarse cualquier preparativo y empezar su temporada directo en el Grand Slam, sin revelar nada, pero también sin la oportunidad de pulir detalles antes de la misión principal.

Todas las dudas las despejó ronda tras ronda, llegando a la semifinal sin haber dejado un set en el camino que incluyó a Tommy Paul y Alex de Miñaur. Mostró su derecha potente, un saque que ha mejorado con los meses, la cobertura de la cancha habitualmente enorme, cambios de ritmo frustrantes para el rival, su acostumbrada creatividad y una garra que emula la de Rafael Nadal.

Esa garra la tuvo que demostrar cuando enfrentó puntos de partido contra Alexander Zverev en la semifinal. No solo tenía un partido contra el alemán, sino con el calor, calambres y malestar estomacal, pero los escenarios donde puede hacer la épica son sus favoritos.

Las imágenes dejaban dudas de cómo estaría en la Final contra el 10 veces campeón, pero tras un primer set de asentarse en la Rod Laver Arena y afianzar su saque, vimos la primer sonrisa y puño apretado en el partido del número uno del mundo, la peor señal que puede ver quien esté del otro lado de la red. Luego de tres horas de partido, esa confianza quedó plasmada en el marcador y en el séptimo trofeo de Grand Slam de Alcaraz.

Los Career Grand Slam del “Big 3”

Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic son los estandartes de la época dorada del tenis, pero cada uno logró el hito de sumar los cuatro diferentes trofeos de Major de distinta forma.

Roger Federer consiguió el primero de sus títulos en Wimbledon 2003, tras 17 apariciones en cuadros principales de Grand Slam. Al año siguiente llegó la corona australiana, la segunda en Inglaterra y la primera en Estados Unidos. Logró su primer Roland Garros hasta 2009, cuando no enfrentó a Nadal en la final, a sus 27 años y, en total, ya con otros 13 trofeos grandes.

El camino de Rafael Nadal hacia el récord comenzó luego de cinco intentos en alguno de los cuatro certámenes y, como no podía ser de otra forma, en Roland Garros en 2005. Su primer victoria en la Catedral del Tenis fue en 2008, seguida de inmediato por el Abierto de Australia y un año después, en 2010 con cinco trofeos de Roland Garros, dos de Wimbledon y uno en Australia, consiguió el ciclo en Nueva York, con la marca de 24 años y 88 días que perduró hasta este domingo.

Novak Djokovic fue el último en lograr la hazaña y lo hizo en 2016, con 29 años y un día. La primer gran victoria de Nole vino en Melbourne, cuando ya había avisado con dos semifinales y una final de major en 12 oportunidades. En 2011 se llevó a su casa los trofeos de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. Fue hasta 2016 cuando no se atravesó Nadal en su camino y pudo coronarse en la arcilla de París, el entonces título 12 de Grand Slam para él, con seis cosechados en Australia.

El club del Career Grand Slam

Seis tenistas han completado el círculo de ganar los cuatro torneos más importantes del tenis en la Era Abierta:

Rod Laver en 1969, completado con el US Open.

Andre Agassi en 1999, completado con Roland Garros

Roger Federer en 2009, completado con Roland Garros

Rafael Nadal en 2010, completado con el US Open

Novak Djokovic en 2016, Completado con Roland Garros

Carlos Alcaraz en 2026, completado con el Australian Open

