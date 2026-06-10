El Club Pachuca anunció la incorporación de Benjamín Mora como nuevo director técnico del primer equipo, tras la salida de Esteban Solari al finalizar la participación de los Tuzos en la temporada anterior.

La directiva hidalguense confirmó este 10 de junio la llegada del entrenador mexicano, quien asumirá el proyecto deportivo de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga MX y a la Leagues Cup , competencia que otorgará boletos para la Concacaf Champions Cup de 2027.

Mora, de 46 años, regresa al futbol mexicano después de su paso por el Wuhan Three Towns de China. El estratega cuenta con experiencia tanto en el balompié nacional como en ligas del extranjero, donde ha desarrollado gran parte de su carrera.

Sus primeros trabajos como entrenador se dieron en categorías inferiores de Club Tijuana y Atlético Chiapas. Posteriormente emprendió una etapa en Malasia con el Johor Darul Takzim, institución con la que permaneció varios años y consiguió diversos títulos de liga y copa.

Tras su ciclo en el futbol asiático, Benjamín Mora dirigió al Atlas en la Liga MX entre 2022 y 2023 . Más adelante tuvo una experiencia en Canadá con el York United y posteriormente regresó al futbol mexicano para tomar el mando de Querétaro.

Ahora, el técnico nacido en Tijuana tendrá la responsabilidad de encabezar una nueva etapa en Pachuca, uno de los clubes con mayor presencia internacional dentro del futbol mexicano en los últimos años.

La llegada de Mora se produce en medio del periodo de reestructuración de plantillas y cuerpos técnicos rumbo al Apertura 2026 . Los Tuzos buscarán mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato local y recuperar terreno en competencias internacionales.

Pachuca afrontará un semestre con doble actividad entre la Liga MX y la Leagues Cup, por lo que la planificación deportiva será clave para cumplir con los objetivos planteados por la institución.

Con este movimiento, Benjamín Mora suma un nuevo desafío en su trayectoria profesional y se convierte en una de las incorporaciones más relevantes dentro del futbol de estufa previo al inicio de la nueva temporada.

SV