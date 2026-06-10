VAR podrá revisar más jugadas en juegos del Mundial 2026

La Copa del Mundo de 2026 no solo será histórica por contar con 48 selecciones y celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá. El torneo también marcará el estreno de una serie de modificaciones al reglamento impulsadas por la FIFA , entre las que destaca una ampliación en las facultades del Videoarbitraje (VAR), que tendrá mayor participación para corregir errores determinantes durante los encuentros.

Nuevas facultades para el videoarbitraje

Entre los cambios más importantes, el VAR podrá intervenir en situaciones que hasta ahora quedaban fuera de su alcance. La tecnología estará autorizada para revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla cuando exista un error evidente del árbitro, así como corregir casos de identidad equivocada cuando un jugador sea amonestado o expulsado por confusión.

Además, los asistentes de video podrán rectificar saques de esquina señalados incorrectamente , siempre que la revisión sea inmediata y no afecte el ritmo del partido. También tendrán la facultad de detectar infracciones claras cometidas por el equipo atacante antes de una jugada a balón parado que termine en gol, penal o sanción disciplinaria.

La ampliación de competencias del VAR forma parte de una estrategia de la FIFA para reducir errores arbitrales en acciones que pueden influir directamente en el resultado de los partidos. Con estas modificaciones, el organismo busca ofrecer mayor justicia deportiva sin afectar significativamente la continuidad del juego.

Cambios para agilizar los partidos

Las novedades no se limitan al uso de la tecnología. FIFA también implementará medidas para reducir la pérdida de tiempo y mejorar la fluidez de los encuentros . Los equipos tendrán un máximo de cinco segundos para ejecutar saques de meta y de banda una vez que el árbitro lo indique. Si incumplen, podrían perder la posesión o conceder un tiro de esquina al rival.

Otra modificación establece que los futbolistas sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en un plazo máximo de diez segundos. En caso de exceder ese tiempo, el jugador que ingresará tendrá que esperar una interrupción posterior para entrar al campo, dejando temporalmente a su equipo con un hombre menos.

Asimismo, los jugadores que reciban atención médica dentro de la cancha deberán permanecer fuera al menos un minuto después de la reanudación del encuentro, una medida que busca evitar interrupciones innecesarias y simulaciones de lesión.

En materia disciplinaria, los árbitros podrán expulsar a futbolistas que oculten su boca mientras insultan o confrontan a un rival , así como a jugadores o integrantes del cuerpo técnico que abandonen deliberadamente el campo de juego para protestar decisiones arbitrales.

SV