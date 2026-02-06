Después de días de rumores, Atlas y Monterrey oficializaron el traspaso de Uros Durdevic "Djuka", quien dejará la playera rojinegra para vestir la rayada. A pesar de los esfuerzos previos de la dirigencia tapatía por mantener la estabilidad del plantel, la oferta de la escuadra regiomontana, que trascendió en poco más de 5 millones de dólares, terminó por concretar el movimiento.

El delantero llega al equipo de Domenec Torrent tras la salida de Germán Berterame, quien emigró al Inter de Miami. Monterrey recibió a Djuka con una descripción contundente: "Delantero serbio con potencia, fortaleza, juego aéreo, mentalidad ganadora y gran definición. ¡Bienvenido al Monterrey, Djuka!" se puede leer en redes sociales de Rayados en una publicación en las que se destaca el campeonato de goleo del Clausura 2025.

Ese título es el único de este tipo que ostenta un jugador en la historia del Atlas. Mientras el club busca a marchas forzadas un reemplazo de ese calibre, Djuka se despidió del Atlas en redes sociales.

Así se despidió Djuka del Atlas; esto dice su mensaje compartido en redes sociales

"Llegué con orgullo y con una gran ilusión, y hoy me voy con un respeto aún más grande por este club, esta ciudad y su gente" inicia el mensaje el delantero.

"Vestir esta camiseta con numero #32 fue un honor para mí. Cada gol, cada partido y cada minuto en la cancha los entregué con el corazón, siempre con el mismo objetivo: darlo todo por el escudo que llevé en el pecho" como muestra la imagen que acompaña la publicación de Instagram.

"Me siento especialmente orgulloso de quedar en la historia del club como el único campeón de goleo, pero detrás de ese logro hay mucho más que números: trabajo en equipo, el apoyo de mis compañeros, la confianza del cuerpo técnico y la energía incondicional de la afición" destacó el atacante serbio, antes de dar un último adiós lleno de agradecimientos "al club, a mis compañeros, al staff, utilleros y todas las personas que trabajan día a día detrás de escena. Gracias a la afición que estuvo conmigo en los buenos y en los momentos difíciles, su apoyo no se olvida".

Te puede interesar: Salinas Pliego reacciona a captura de alcalde de Tequila

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB