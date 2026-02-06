Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 Milán-Cortina , en Italia, tendrán su inauguración oficial este viernes 6 de febrero con las grandes actuaciones de Mariah Carey, y las presentaciones del talento de la casa bien representado por Laura Pausini y el tenor Andrea Bocelli.

Las y los organizadores prometen, no solo un asombroso espectáculo en el Estadio Giuseppe Meazza (San Ciro), sino también un gozo contagiado a toda la ciudad y los territorios olímpicos, que se llenarán de vida con eventos en simultáneo y momentos simbólicos para llevar el espíritu deportivo más allá del recinto e involucrar al público, los atletas y las comunidades en esta gran celebración.

Además, estarán presentes artistas como el actor y productor Pierfrancesco Favino, quien actuará acompañado del violinista Giovanni Zanon; también la actriz de cine, teatro y televisión Sabrina Impacciatore, quien ganó reconocimiento por su participación en "The White Lotus", en un número por ahora desconocido.

La organización de la inauguración en Italia

Se estima que unos mil 200 artistas voluntarios participarán de la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina. Para grabar la música de la ceremonia inaugural se contó con la ayuda de 500 músicos, de acuerdo con los organizadores.

La Ceremonia de Apertura marca el inicio oficial de los Juegos y precede a la mayoría de las competiciones, aunque, por razones logísticas, algunos eventos preliminares se han celebrado antes de la Inauguración.

El desfile de las naciones y el encendido del pebetero olímpico serán los momentos más destacados de la ceremonia, complementados con nuevas iniciativas que promueven la inclusión y la participación en todas las sedes de competición.

Se calcula que la ceremonia durará en total unas tres horas .

Los abanderados mexicanos en Milán-Cortina 2026

Otro punto que hace histórica a esta ceremonia es que el desfile de los atletas se llevará a cabo en cuatro sedes diferentes:

San Ciro (donde estará el espectáculo principal)

Predazzo

Livigno

Cortina d’Ampezzo (donde habrá un segundo pebetero)

En esta última sede se repartirán los abanderados, los atletas que tendrán el honor de portar y mostrarle al mundo entero los colores de su nación. En el caso de México, serán Donovan Carrillo, que participa en la competencia de patinaje artístico, y Sarah Schleper, en esquí alpino, quienes porten nuestro lábaro patrio en el evento .

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO la Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026?

Fecha: 6 de febrero

Hora: 12:45

Transmisión completa: Canal 9; streaming en YouTube por Claro Sports y Claro Video

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horarios del tiempo del centro de México

