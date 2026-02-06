El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX vuelve con una agenda cargada de actividad en lo que corresponde a la Jornada 5 (J5), con partidos programados para este viernes 6 de febrero. Con varias fechas ya disputadas, los equipos enfrentan un tramo del campeonato en el que la regularidad empieza a marcar diferencias en la Tabla General y cada resultado adquiere un peso especial en la pelea por los puestos de clasificación.

Los aficionados del futbol mexicano podrán ver los encuentros EN VIVO a través de distintas señales de televisión abierta, de paga y plataformas digitales, con múltiples opciones de transmisión disponibles a lo largo de la jornada, y según el equipo.

La actividad de este viernes trae enfrentamientos atractivos entre conjuntos con aspiraciones de protagonismo, así como duelos directos que pueden influir en la lucha por los puestos de Liguilla.

Te compartimos la agenda completa de los partidos del viernes 6 de febrero, con horarios y canales de transmisión.

Partidos viernes 6 de febrero de 2026 - Liga MX EN VIVO

Tigres vs Santos | 19:00 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Necaxa vs San Luis | 19:00 | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium, Clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV

Xolos vs Puebla | 21:00 | FOX One

Mazatlán vs Chivas | 21:06 | FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Resultados y más de la Liga MX

No te pierdas toda la cobertura de la Liga MX este viernes 6 de febrero, con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horarios del tiempo del centro de México

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF