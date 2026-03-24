Después de casi dos años, el balón volverá a rodar en el Estadio Banorte (antes Azteca) tras su remodelación para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Este sábado, México y Portugal serán los afortunados en estrenarlo .

El Coloso de Santa Úrsula volverá a ser la casa de la Selección Mexicana, como lo ha sido en los últimos 60 años.

Sin embargo, como en el pasado, el Tricolor compartirá hogar con tres viejos conocidos . Así lo confirmó, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola.

"En México, la inversión, solamente, para este Mundial, se estima en alrededor de tres mil millones de dólares. El Estadio Banorte, que se reinaugura este sábado, representa una inversión de casi 300 millones de dólares, lo que le va a dar viabilidad al futbol mexicano en los próximos 30 años; por cierto, ahí van a jugar el Atlante, el Cruz Azul, y el América", reveló.

Aunque, el dirigente mexicano no dio a conocer, con exactitud, cuándo estarán de regreso las Águilas, la Máquina y los Potros de Hierro en el histórico inmueble.

Lo que sí es un hecho es que, en el Apertura 2026, los tres equipos jugarán ahí como locales.

La noticia la dio a conocer Mikel Arriola, durante el lanzamiento de la campaña "Lo hecho en México siempre gana" , una iniciativa de la FMF, en conjunto con la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), para impulsar a México de cara al Mundial de 2026.

SV