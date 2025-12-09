Esta semana, Toluca y Tigres de la UANL se disputarán el título del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Los juegos de Ida y Vuelta ya tienen fecha y hora definidas y la afición espera con ansias presenciar el desenlace del certamen semestral. Por desgracia, las y los fanáticos de los Diablos Rojos sufrirán la ausencia de Alexis Vega en el juego de Ida.

El periodista deportivo David Medrano dio a conocer que el delantero no estará presente en el primero de los dos duelos por temas de salud.

" No llega Alexis Vega al juego de Ida [...] el próximo jueves, vaya caso para Toluca... ", declaró el experto.

Luego de esto, Medrano aseveró que la tardanza en el retorno de Vega a la cancha se debe a un posible mal manejo de su lesión. Aseguró además que, dentro del club Toluca, ya se toman cartas en el asunto con el equipo médico.

" Ya están rodando cabezas en el departamento de rehabilitación del equipo mexiquense porque está claro que fue maltratado por los médicos y lo que parecía una lesión se complicó ", sentenció.

Lee también: Anuncian horarios para la Final del Apertura 2025 entre Tigres y Toluca

¿Llegará Alexis al juego de Vuelta?

Medrano detalló que el delantero de Toluca ya tiene más de un mes fuera de las actividades del Apertura 2025, tiempo que no se ha presentado ni en la banca, por lo que se presume que este jueves Antonio Mohamed, director técnico de los Diablos Rojos , no arriesgará la salud de Vega en el juego de Ida.

" Alexis ya tiene más de un mes sin jugar, no ha podido ir ni a la banca en ninguno de los cuatro juegos de Liguilla, y si no ha podido ir ni a la banca, seguramente el jueves el Turco no lo va a arriesgar ."

Añadió que el equipo confía en tenerlo disponible, aunque sea por un corto periodo, para el encuentro de vuelta: " van a rezarle a todos los santos para que el domingo si lo necesitan lo puedan tener, aunque sea para un ratito... "

Hasta el momento, se desconoce si Alexis Vega estará presente en el juego del domingo 14 de diciembre en el Estadio Nemesio Díez para celebrar el último enfrentamiento del Apertura 2025.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF