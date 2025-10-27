Leones Negros, del rugido campeón a la lucha por arañar puntos

Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara atraviesan una de esas etapas que ponen a prueba el temple de un club. Apenas unos meses después de levantar el título del Clausura 2025 como líderes generales y con un futbol contundente, hoy el conjunto dirigido por Alfonso Sosa vive un torneo de contrastes, en el que la garra universitaria ha tenido que sobreponerse a bajas sensibles, un presupuesto reducido y la irregularidad en su rendimiento.

El torneo pasado, la UdeG dominó la Liga de Expansión con autoridad, acumulando 29 puntos que los consolidaron como el mejor equipo del certamen y coronándose con una generación que parecía destinada a marcar época. Sin embargo, el Apertura 2025 ha mostrado una versión más terrenal de los melenudos: con apenas 15 unidades y situados en el séptimo lugar, los campeones defensores se aferran a los últimos puestos de clasificación cuando restan dos jornadas por disputarse.

Las razones del bajón son múltiples, pero todas tienen un mismo punto de partida: la reconfiguración del plantel. Las salidas de Jesús Ocejo, figura ofensiva del título pasado, y de Jazhiel Marchand, pieza clave en el mediocampo, marcaron un antes y un después. Ambos regresaron a sus clubes de origen (Santos Laguna y Atlético de San Luis, respectivamente), mientras que Alejandro Organista también abandonó la institución, debilitando una columna vertebral que había sido sinónimo de equilibrio y dinamismo.

En su lugar, llegaron futbolistas con proyección, pero aún en adaptación: Raúl Camacho, procedente de Mazatlán; René López, del Atlético Morelia; y Jesús Brígido, canterano del Guadalajara que arribó desde Pachuca. Aunque el esfuerzo no se les puede reprochar, su integración ha sido un proceso más lento de lo esperado, y el funcionamiento colectivo ha resentido la falta de automatismos y experiencia que caracterizaban al campeón anterior.

Otro golpe importante fue la salida del auxiliar técnico Juan Carlos “La Pájara” Chávez, quien partió al Águila de El Salvador tras el recorte presupuestal que también impactó al cuerpo técnico. Su ausencia ha dejado un hueco en la estructura interna, especialmente en el manejo táctico y la lectura de partidos cerrados.

El contraste entre el plantel campeón y el actual refleja la transformación que vive la UdeG. Jugadores como Felipe López, Arturo Ledesma, Ulises Torres y Carlos Fierro mantienen la base de liderazgo, pero el entorno ya no es el mismo. La profundidad del banquillo se redujo, y la plantilla luce más corta ante la exigencia de la competencia.

Aun así, los Leones Negros no han perdido su instinto competitivo. Con el apoyo del Estadio Jalisco y la motivación de defender la corona, el equipo universitario busca cerrar fuerte y asegurar su boleto a la Liguilla. Alfonso Sosa ha apelado al orgullo de sus jugadores, consciente de que aún hay margen para rugir en la parte final del torneo.

El desafío es mayúsculo: pasar de la gloria a la reconstrucción en menos de seis meses. Pero si algo ha caracterizado históricamente a los Leones Negros, es su capacidad para levantarse cuando todos los dan por vencidos. El campeón herido todavía tiene vida, y su rugido busca volver a escucharse en la fiesta grande de la Liga de Expansión.

Numerología de los Leones Negros

29 puntos

Fue la cosecha con la que la UdeG terminó líder general y campeón del Clausura 2025.

15 puntos

Es la cifra actual que ostentan los Leones Negros en el Apertura 2025, colocándose en el séptimo puesto de la tabla.

3 bajas sensibles

Jesús Ocejo (Santos Laguna), Jazhiel Marchand (Atlético de San Luis) y Alejandro Organista, pilares del título anterior, dejaron el club.

3 refuerzos

Raúl Camacho (Mazatlán), René López (Atlético Morelia) y Jesús Brígido (Pachuca) llegaron para cubrir los huecos.

1 salida del cuerpo técnico

Juan Carlos “La Pájara” Chávez dejó de ser auxiliar de Alfonso Sosa tras el ajuste presupuestal.

6 jugadores base

Felipe López, Jonathan Sánchez, Arturo Ledesma, Ulises Torres, Carlos Fierro y Edson Rivera se mantienen como los referentes del plantel campeón.

2 jornadas restantes

La UdeG depende de sí misma para asegurar su boleto a la Liguilla.

1 objetivo

Revalidar el título y demostrar que el rugido del campeón sigue vivo, pese a la adversidad.

