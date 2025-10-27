Después de varias semanas de silencio tras su derrota ante Terence Crawford, Saúl “Canelo” Álvarez volvió a mostrarse en redes sociales.

El boxeador tapatío compartió en Instagram una fotografía junto a sus hijas María Fernanda y Eva Victoria. Aunque luce relajado y sonriente, sus fanáticos notaron que porta un cabestrillo en el brazo izquierdo, consecuencia de una reciente intervención quirúrgica.

Álvarez fue operado el pasado 23 de octubre de 2025 del codo izquierdo, mediante una artroscopia destinada a limpiar y reparar daños acumulados tras años de carrera en el boxeo de élite. Fuentes cercanas aclaran que la lesión no está relacionada con su pelea ante Crawford, sino con el desgaste natural de la articulación.

Debido a esta recuperación, el regreso del Canelo al ring no ocurriría antes de mediados de 2026. Aunque no hay rival confirmado, se especula con una posible revancha frente a Crawford.

En los últimos meses, el ex campeón ha mostrado un perfil más familiar y reservado. Tras celebrar el cumpleaños 18 de su hija Emily Cinnamon, ahora se deja ver junto a sus pequeñas, dejando entrever que su familia podría estar ganando protagonismo en la más reciente etapa de su vida.

Canelo recovering from his recent elbow surgery with his family �� pic.twitter.com/oQ5b9ZdR4c — Source of Boxing (@Sourceofboxing) October 26, 2025

SV