Con la goleada sobre Atlas el pasado fin de semana, Gabriel Milito ingresó a una selecta lista de entrenadores de Chivas que han conseguido la victoria en los dos Clásicos, tanto el Nacional como el Tapatío.

El actual entrenador del Guadalajara rompió una racha de diez años sin que un técnico debutante lograra ganar ambos encuentros con Chivas, ya que el último en conseguir esta hazaña había sido Matías Almeyda.

En total, han sido cuatro los entrenadores que obtuvieron victorias en los dos Clásicos que disputa Chivas: Hans Westerhof (2003), John Van’t Schip (2012), Matías Almeyda (2015) y Gabriel Milito en el presente torneo. Como coincidencia, dos de ellos son originarios de los Países Bajos y los otros dos son argentinos.

Desde el inicio de los torneos cortos, Hans Westerhof fue el primero en lograr este hito en su primer semestre. En el Torneo Apertura 2003 consiguió ambas victorias de manera consecutiva: primero al vencer 1-2 al América en el Estadio Azteca y posteriormente al derrotar 1-0 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco.

En aquel semestre, Guadalajara terminó en el octavo puesto de la clasificación general, con lo que obtuvo su boleto a la reclasificación, donde cayó 4-6 ante el conjunto del Toluca.

Nueve años después, en 2012, llegó al Guadalajara el director técnico neerlandés John Van’t Schip, como parte del proyecto deportivo encabezado por Johan Cruyff con Chivas, el cual inició en el Torneo Apertura 2012.

Con Van’t Schip al frente, el conjunto rojiblanco obtuvo un triunfo 1-3 en la cancha del Estadio Azteca y posteriormente se impuso 2-0 al Atlas en el Estadio Jalisco. Aquel semestre, el Rebaño Sagrado clasificó en el octavo sitio general con 23 puntos, pero fue eliminado 5-2, nuevamente a manos del Toluca.

Tres años después, en el Torneo Apertura 2015, llegó al banquillo rojiblanco el argentino Matías Almeyda, quien inició con el pie derecho su gestión al frente de Chivas, misma que posteriormente se consolidaría como una de las más importantes en la historia del Guadalajara.

En su primer semestre con el equipo, Chivas venció 1-2 al América en el Estadio Azteca y posteriormente se impuso 0-1 al Atlas en el Coloso de la Calzada Independencia. En aquel torneo, Guadalajara no logró la clasificación tras quedar en el puesto 13 de la tabla con 23 unidades.

SV