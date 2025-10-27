A falta de dos jornadas para que concluya la fase regular del Apertura 2025, la pelea por el liderato de goleo individual en la Liga MX se mantiene sumamente reñida. Dos delanteros extranjeros, Paulinho del Toluca y Joao Pedro del Atlético de San Luis, comparten el primer lugar con 11 anotaciones, mientras que el mexicano Armando “Hormiga” González, de Chivas, se encuentra al acecho con 10 goles.

El atacante del conjunto rojiblanco dio un paso importante en la jornada anterior, al firmar un hat-trick en el Clásico Tapatío, actuación que no solo le permitió consolidarse como una de las figuras jóvenes más determinantes del torneo, sino también colocarse a una sola anotación de la cima. Desde el Apertura 2023 que un futbolista azteca no llegaba a la decena de dianas, el último fue Guillermo Martínez con el Puebla.

Por su parte, Paulinho ha sido pieza clave en el buen desempeño del Toluca. Su capacidad para definir dentro del área y su constancia en los últimos partidos lo mantienen como un candidato sólido al título de goleo por tercera campaña consecutiva.

En tanto, Joao Pedro ha sido una de las revelaciones del torneo. En apenas su torneo de debut con el cuadro potosino se ha consolidado como referente ofensivo en una liga que desconocía, ya que es también su estreno dentro del futbol mexicano.

Detrás de ellos, la competencia no da tregua. Germán Berterame de Rayados ocupa el cuarto lugar de la tabla de artilleros con 9 goles y mantiene opciones de cerrar el campeonato entre los primeros puestos. En el quinto lugar se encuentra Juan Brunetta de Tigres, quien suma 8 tantos y continúa siendo una de las piezas más peligrosas del conjunto felino.

Con el torneo entrando en su fase final, la definición del campeonato de goleo promete resolverse hasta la última jornada. Tanto Paulinho como Joao Pedro buscarán mantener su ritmo goleador para asegurar el reconocimiento, mientras que González intentará aprovechar el cierre de torneo de Chivas para convertirse en el mexicano en alzarse con el título de goleo, después de dos torneos sin que un jugador azteca lo consiguiera.

El desenlace se perfila emocionante, con tres estilos distintos de delantero y apenas un gol de diferencia entre los líderes. La Liga MX podría ver coronarse a un nuevo campeón extranjero o presenciar el resurgimiento de un goleador local en la cúspide del balompié nacional.

Top 10 de goleo individual del Apertura 2025

Posición Jugador Equipo Goles 1 Paulinho Toluca 11 2 Joao Pedro Atlético San Luis 11 3 Armando González Chivas 10 4 Germán Berterame Rayados 9 5 Juan Brunetta Tigres 8 6 Ángel Sepúlveda Cruz Azul 7 7 Brian Rodríguez América 7 8 Sergio Canales Rayados 7 9 Óscar Estupiñán FC Juárez 7 10 Uros Durdevic Atlas 7

