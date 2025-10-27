La fase regular del Apertura 2025 entra en su etapa decisiva y el panorama para la Liguilla de la Liga MX comienza a definirse. Con dos jornadas por disputarse, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados ya aseguraron matemáticamente su pase directo a los Cuartos de Final, mientras que el último boleto disponible mantiene en vilo a varios equipos.

Actualmente, Chivas ocupa el sexto lugar de la tabla con 23 puntos, posición que otorga el último pase directo a la Fiesta Grande. Sin embargo, su margen de maniobra es mínimo, ya que Pachuca, su perseguidor más cercano, se encuentra apenas un punto por debajo con 22 unidades.

El destino de ambos clubes podría definirse de manera anticipada en la Jornada 16, cuando se enfrenten en un duelo directo en el Estadio Hidalgo este domingo 2 de noviembre, encuentro que se perfila como uno de los más trascendentes de la recta final del campeonato. Para el conjunto tapatío, una victoria representaría amarrar prácticamente su clasificación directa; mientras que, para los Tuzos, significaría superar a los rojiblancos y tomar el control del último boleto.

Pero, ninguno de los dos se podrá confiar, ya que la verdadera batalla se encuentra en la zona del séptimo al noveno puesto porque, además de Pachuca, Tijuana y Juárez se mantienen con posibilidades matemáticas de subir al sexto peldaño.

Detrás de los rojiblancos y los hidalguenses, los Xolos se mantienen con 21 unidades, y muy de cerca están los fronterizos, que suman 20 puntos. Ambos necesitan cerrar con triunfos y esperar combinaciones favorables para colarse a la Liguilla sin depender del Play-In.

El margen de error es mínimo y cada punto será determinante. Con cinco equipos ya instalados en la Liguilla y cuatro más peleando por el último boleto, el desenlace de la fase regular del Apertura 2025 se anticipa vibrante y con tintes de final adelantada.

SV