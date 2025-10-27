El margen de error se acabó para el Atlas. El conjunto rojinegro marcha en la posición número 12 de la tabla general con 16 puntos, y aunque la temporada ha sido decepcionante, las matemáticas aún le permiten soñar con el Play-In del Apertura 2025. Eso sí: el camino está lleno de obstáculos y no depende únicamente de sí mismo.

Con dos jornadas por disputarse, los Zorros todavía tienen seis puntos en juego, que podrían llevarlos hasta 22 unidades si ganan sus últimos dos compromisos. Esa cifra los colocaría en la pelea directa por los puestos del Play-In, a los que acceden los equipos ubicados del séptimo al décimo lugar. En este momento, esas posiciones las ocupan Pachuca (22 puntos), Tijuana (21), FC Juárez (20) y Santos Laguna (17).

El panorama es claro: Atlas debe ganar sus dos partidos y esperar una combinación de resultados. El primero de ellos será ante Toluca, actual líder con 33 unidades y una de las ofensivas más peligrosas del torneo; el segundo, frente a Tijuana, rival directo en la lucha por un lugar en la repesca.

Aun logrando los seis puntos, los dirigidos por Diego Cocca no tienen garantizado el pase. Su diferencia de goles de -9 es un factor que puede pesar en caso de empates en puntos con otros clubes. Por ello, además de ganar, Atlas necesita hacerlo con autoridad para mejorar su balance y aumentar sus posibilidades.

Si los rojinegros consiguen una victoria y un empate, llegarían a 20 puntos, pero esa cifra probablemente no bastará, salvo que Santos, Juárez y San Luis dejen escapar unidades en sus últimos duelos. En cambio, una derrota o incluso dos empates confirmarían su eliminación matemática.

El cierre del torneo será, por tanto, una carrera contrarreloj. Atlas necesita reencontrar la contundencia que le ha faltado durante gran parte del certamen y mostrar carácter ante rivales exigentes. El equipo tapatío sabe que no depende solo de su esfuerzo, pero también entiende que sin victorias no hay esperanza.

Con el torneo acercándose a su desenlace, el cuadro rojinegro se aferra a las matemáticas como su último aliado. Dos triunfos son la única vía para mantener viva la ilusión de jugar el Play-In y evitar que la campaña termine antes de tiempo en el redil del Jalisco.

Actualmente, las posiciones del Play-In están ocupadas por:

7° Pachuca — 22 puntos.

8° Tijuana — 21 puntos.

9° FC Juárez — 20 puntos.

10° Santos Laguna — 17 puntos.

Escenarios y cálculos

1. Si Atlas gana los dos partidos (6 pts) - llega a 22 puntos.

En este escenario, los Zorros podrían igualar la línea de Pachuca y superar a Juárez, Santos y San Luis (16 pts). Sin embargo, no sería una clasificación asegurada, ya que Tijuana y Pachuca todavía tienen margen para sumar y mantener su lugar. Además, la diferencia de goles de Atlas (-9) representa un problema serio: en caso de empate en puntos, ese criterio podría dejarlo fuera frente a equipos con mejor registro.

2. Si Atlas gana solo un partido (3 pts) - llega a 19 puntos.

Con 19 unidades, los rojinegros quedarían por debajo de Juárez (20) y de Tijuana o Pachuca (21 o 22), dependiendo de sus resultados. Su única esperanza en este caso sería una combinación de tropiezos múltiples y que Santos y San Luis no sumen, algo muy poco probable.

3. Si Atlas empata o pierde ambos partidos

En ese caso, el equipo quedaría virtualmente eliminado, ya que necesitaría una combinación irreal de derrotas masivas de sus rivales, además de mejorar drásticamente su diferencia de goles, algo que parece improbable.

SV