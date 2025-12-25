León anuncia el fichaje de Juanpi Domínguez

León aprovechó el ambiente navideño para sorprender a su afición con un regalo anticipado rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de sus redes sociales, la directiva esmeralda confirmó la incorporación de Juan Pablo Domínguez, quien llega procedente del Toluca para integrarse al proyecto encabezado por Ignacio Ambriz.

El anuncio no pasó desapercibido, ya que fue acompañado de un video con un mensaje emotivo enfocado en la resiliencia y el aprendizaje, al estilo en el que el cuadro esmeralda ha presentado a sus refuerzos.

En la publicación, el club retomó uno de los momentos más complicados en la carrera reciente del futbolista: el penalti fallado en la final del Apertura 2025, durante la extensa tanda desde los once pasos entre Toluca y Tigres, en el Estadio Nemesio Diez.

“Queridos niños de León: no teman cuando las cosas salen mal, porque fallar es la forma más curiosa de descubrir el mundo. Si todo saliera perfecto, se perdería la sorpresa de aprender algo nuevo; así que intenten todo con alegría. La Fiera estará aquí para abrazarlos”, fue el mensaje compartido por la institución.

Domínguez llegó al conjunto del Bajío con un amplio recorrido en la Liga MX. Con la camiseta escarlata disputó 95 encuentros oficiales, en los que registró 11 goles y siete asistencias. Además, fue parte fundamental de una etapa histórica para Toluca, al conquistar cuatro títulos: los torneos Clausura y Apertura 2025, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

Con este refuerzo, León busca fortalecerse de cara a un semestre clave, luego de un 2025 irregular, en el que quedó eliminado en los cuartos de final del Clausura y finalizó en el penúltimo lugar de la tabla general durante el Apertura.

