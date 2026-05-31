Selección Mexicana: Las ausencias en la lista del Tricolor para el Mundial 2026

Javier Aguirre definió la lista de 26 futbolistas que representarán a México en la Copa del Mundo de 2026, una convocatoria que no estuvo exenta de debate. Aunque el técnico apostó por un grupo que considera el más competitivo para encarar el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, varias ausencias llamaron la atención de aficionados y analistas.

Entre los jugadores que quedaron fuera aparecen elementos con protagonismo en la Liga MX, futbolistas que formaron parte del proceso mundialista e incluso algunos que fueron descartados debido a problemas físicos .

Lesiones que frenaron su camino

Uno de los casos más destacados es el de Marcel Ruiz. El mediocampista de Toluca había sido una pieza recurrente en las convocatorias, pero una lesión de ligamento cruzado sufrida meses atrás terminó por afectar sus posibilidades. Aunque logró volver a la actividad, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo.

Una situación similar vivieron Julián Araujo y Rodrigo Huescas. Ambos apuntaban a tener un papel importante en el equipo, pero las lesiones que arrastraron durante la temporada impidieron que llegaran en plenitud física al Mundial.

Decisiones tácticas y competencia interna

Diego Lainez también quedó fuera de la convocatoria. A pesar de su buen rendimiento con Tigres, nunca logró consolidarse dentro de los planes recientes de Aguirre, quien tomó una decisión basada en cuestiones futbolísticas.

El caso de Germán Berterame sorprendió debido a la confianza que había recibido durante gran parte del proceso. Sin embargo, la competencia en ataque terminó inclinando la balanza hacia otros jugadores. Algo parecido ocurrió con Jorge Ruvalcaba, que mostró un buen nivel en la MLS, pero no consiguió convencer al seleccionador.

Nombres que generaron debate

La ausencia de Carlos Rodríguez fue una de las más comentadas. El mediocampista de Cruz Azul tuvo un cierre destacado de temporada y fue clave en la obtención del título del Clausura 2026, pero no logró entrar en la lista definitiva.

También quedaron fuera futbolistas como Everardo López, Denzell García, Jordan Carrillo y Jesús Angulo. Algunos aparecieron en la prelista de candidatos e incluso participaron en concentraciones previas, aunque finalmente no alcanzaron un lugar entre los 26 elegidos.

Con estas decisiones, Aguirre cerró una convocatoria que combina experiencia y juventud , pero que deja varias ausencias capaces de alimentar la discusión rumbo al arranque del Mundial 2026.

SV