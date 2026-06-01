A tan solo 10 días de que comience la Copa del Mundo 2026, el fútbol internacional no da tregua. Si quieres saber cómo llegan las selecciones a la máxima justa de futbol varonil a nivel de selecciones, estos tres partidos amistosos son la clave para entender el nivel a unos días del torneo.

El reloj avanza inexorablemente hacia el partido inaugural organizado por la FIFA. Los equipos nacionales aprovechan esta última ventana de preparación intensiva para ajustar sus alineaciones, probar nuevos esquemas tácticos y definir a los once titulares que buscarán la gloria mundialista.

Para los millones de aficionados en México, seguir estos encuentros es fundamental para calentar motores antes del gran torneo. A continuación, te enlistamos todo lo que debes saber para ver en México los partidos de Noruega vs. Suecia, Colombia vs. Costa Rica y Canadá vs. Uzbekistán.

Noruega vs. Suecia

El primer gran atractivo de la jornada es el enfrentamiento europeo entre la Selección de Noruega y su similar de Suecia. Este duelo regional escandinavo siempre promete una alta intensidad física y técnica, sin importar que se trate de un compromiso de carácter amistoso.

Hora de transmisión: 11:00 horas

11:00 horas Dónde ver en México: Sky 1535 | Izzi TV

Duelo americano: Colombia vs. Costa Rica

Por otro lado, el continente americano vibrará con el choque de preparación entre la Selección de Colombia y el aguerrido combinado de Costa Rica. Ambos equipos representan fuerzas sumamente competitivas dentro de sus respectivas confederaciones y prometen brindar un espectáculo lleno de dinamismo y goles. Cabe destacar que solo veremos a Colombia en el Mundial.

Hora de transmisión : 17:00 horas

: 17:00 horas Dónde ver en México: Claro Sports

Canadá vs. Uzbekistán

Finalmente, la atractiva cartelera de hoy se complementa con la participación de la selección de Uzbekistán, un equipo que ha mostrado un crecimiento sostenido y sorprendente en los últimos años. Su presencia en esta fase de preparación genera gran curiosidad entre los analistas deportivos y los fanáticos más asiduos. Su rival será Canadá; el país americano mostrará sus armas para defenderse como sede en el Mundial 2026.

Hora de transmisión : 19:04 horas

: 19:04 horas Dónde ver en México: Apple TV

La antesala perfecta para el Mundial 2026

En conjunto, estos tres compromisos amistosos conforman una agenda televisiva inmejorable para el futbolero público mexicano. Con variadas opciones en televisión por cable y modernas plataformas de streaming, el acceso a contenido deportivo de alta calidad está plenamente garantizado para satisfacer todos los gustos y preferencias.

La rica diversidad de estilos de juego que veremos a lo largo de este día es apenas un pequeño adelanto de lo que nos espera en el Mundial 2026 de la FIFA.

Prepara tus botanas favoritas, revisa tus suscripciones y ajusta tus alarmas, porque el mejor fútbol de selecciones ya comienza con una fuerza imparable que se extenderá por semanas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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OB