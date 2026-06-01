Lunes, 01 de Junio 2026

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Roland Garros sanciona a tenista con 65 mil euros tras emitir declaración sexista; esto dijo

La directora del torneo parisino había anunciado una sanción "significativa" al jugador, quien inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto

Por: EFE

La directora de Roland Garros señaló que las palabras del tenista paraguayo son

La directora de Roland Garros señaló que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables". AP / ARCHIVO

Las autoridades de Roland Garros, torneo de tenis celebrado en París, Francia, sancionó con 65 mil euros a Daniel Vallejo, atleta de Paraguay, tras declarar que su partido, en el que perdió ante el francés Moïse Kouame, debió ser arbitrado por un hombre y no por una mujer debido a la fuerza que se requiere para enfrentarse con la reacción del público.

La multa impuesta corresponde aproximadamente a la mitad del premio que se llevó el paraguayo por haber alcanzado la segunda ronda, señaló la directora del torneo, la exnúmero 1 del mundo, Amélie Mauresmo, en una conferencia de prensa en la que consideró "inaceptables" las palabras de Vallejo.

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Vallejo aseguró que sus palabras fueron malentendidas

Roland Garros había anunciado una sanción "significativa" al jugador, que inicialmente aseguró que sus palabras se habían sacado de contexto pero posteriormente pidió perdón.

"Es difícil que un árbitro pueda manejar esta situación [...] Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es difícil que una mujer pueda hacerlo; es un público muy pesado, hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público", dijo Vallejo para un medio digital.

Mauresmo señaló que las palabras del tenista paraguayo son "inaceptables" y consideró que "el valor de los árbitros no se mide por su género, sino por su profesionalismo y su capacidad de dirigir en el alto nivel".

"El resultado de un partido deportivo, sea positivo o negativo, no puede jamás ni justificar ni excusar esas faltas", agregó Roland Garros, que condenó "firmemente todas las declaraciones sexistas vengan de donde vengan", al tiempo que expresó su respaldo a la jueza y al conjunto de los árbitros del torneo.

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