El detrás de cámaras de uno de los equipos más icónicos del boxeo en México sale a la luz tras la muerte de Eduardo Lamazón. Conflictos, estrategias inesperadas y momentos tensos marcaron el nacimiento de un proyecto que cambió la forma de narrar el deporte.

Así se formó el equipo de Boxeo Azteca: entre conflictos, estrategia y talento

El narrador Carlos Aguilar, conocido como el “Zar del Boxeo”, reveló detalles poco conocidos sobre la creación de uno de los equipos más emblemáticos de la televisión deportiva en México: el de Boxeo Azteca.

En una entrevista para el canal de YouTube de Javier Alarcón, Aguilar compartió cómo logró reunir a figuras como Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Paco González y Eduardo Lamazón, en un proyecto que marcó época.

Instagram @javier_alarcon_g

Un proyecto que nació contra todo pronóstico

Fue en 2007 cuando surgió Boxeo Azteca, aunque su creación no fue sencilla. Según Aguilar, el proyecto estuvo detenido durante un tiempo por cuestiones económicas, a pesar de haber sido impulsado inicialmente junto a David Faitelson. Sin embargo, antes del lanzamiento oficial, Faitelson decidió dejar la televisora del Ajusco, lo que obligó a reconfigurar completamente el equipo.

A partir de ahí, comenzó el verdadero reto: construir un grupo que conectara con la audiencia y ofreciera algo distinto en las transmisiones de boxeo. Uno de los casos más complicados fue el de Julio César Chávez. Aguilar confesó que trabajar con la leyenda del boxeo mexicano fue un proceso lleno de altibajos, debido a problemas personales que afectaban su desempeño en las transmisiones.

“Me costó muchísimo trabajo… se presentaba alcoholizado, drogado, discutimos mil veces, me quería golpear”, relató el narrador.

A pesar de los conflictos, la relación evolucionó con el tiempo. Hoy, según Aguilar, ambos mantienen una amistad sólida, resultado de un proceso que calificó como “un aprendizaje brutal”.

La “trampa” que llevó a Eduardo Lamazón a la televisión

El caso de Eduardo Lamazón fue distinto, pero igual de complejo. Aguilar lo conocía desde que tenía 18 años y tardó al menos seis meses en convencerlo de unirse al proyecto. En ese momento, Lamazón estaba alejado del boxeo y enfocado en su faceta como restaurantero. Ante la negativa constante, el narrador optó por una estrategia poco convencional. Planeó grabar una cápsula con una toma incómoda y poco favorecedora, buscando provocar una reacción en Lamazón.

Al verse en pantalla, el comentarista reaccionó de inmediato y pidió integrarse al equipo para mejorar la calidad de su participación.

Un debut que marcó el inicio de una carrera

Tras aceptar, Eduardo Lamazón debutó en una transmisión internacional desde Nueva York, en la pelea entre Miguel Ángel Cotto y Zab Judah. Ese momento marcó el inicio de una trayectoria destacada dentro del equipo de Boxeo Azteca, donde se convirtió en una de las voces más reconocidas.

Claves del éxito del equipo de Boxeo Azteca

El testimonio de Aguilar permite entender por qué estas transmisiones se volvieron imperdibles para el público:

Personalidades fuertes: figuras con estilos únicos que generaban debate y emoción.

Autenticidad: comentarios sin filtros que conectaban con la audiencia.

Narrativa distinta: un enfoque más cercano y entretenido.

Química en pantalla: a pesar de conflictos, lograron consolidar un equipo sólido.

Momentos memorables: tanto dentro como fuera del ring.

La reciente muerte de Eduardo Lamazón el pasado 4 de mayo, a los 70 años, ha llevado a recordar los inicios de este proyecto que redefinió la manera de narrar el boxeo en México. Las historias reveladas por Carlos Aguilar muestran que detrás del éxito hubo conflictos, decisiones arriesgadas y estrategias poco convencionales.

Sin embargo, también dejan claro que la pasión por el deporte y la visión de un equipo diferente fueron clave para construir un fenómeno televisivo que marcó a toda una generación.

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