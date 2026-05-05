Atlas no baja los brazos: Paulo Ramírez confía en la remontada frente a Cruz Azul

La Liguilla del Clausura 2026 ha entregado emociones de alto voltaje, y para el Atlas, la misión es clara: silenciar el Estadio Azteca. Tras un vibrante partido de Ida en el Estadio Jalisco que terminó con una ventaja de 3-2 a favor de Cruz Azul, el mediocampista rojinegro, Paulo Ramírez, alzó la voz para asegurar que el ánimo en la madriguera está intacto de cara al duelo de vuelta del próximo sábado .

Ramírez reconoció que el golpe anímico del penal en contra el sábado pasado fue duro, especialmente porque el equipo sentía que la remontada era posible en su propia casa . Sin embargo, destacó la resiliencia de un grupo que se ha caracterizado por su fortaleza mental durante todo el certamen. "Sentíamos que se podía remontar en ese partido, no esperarnos al de Vuelta. Cae desafortunadamente el penal y nos golpea, pero seguimos con la ilusión y la esperanza porque el grupo no bajó los brazos", señaló el canterano.

La calve para la Vuelta

Para el futbolista de los Zorros, la clave para el sábado será la paciencia y la inteligencia emocional. Con un marcador global que los obliga a ganar por dos goles de diferencia en la capital del país, Ramírez enfatizó que no caerán en la desesperación: " Quedan 90 minutos. No estamos pensando en resolverlo en 5 o 10 minutos; vamos a trabajar el partido. Las sensaciones son que podemos remontar, y más por cómo terminó el juego de Ida ".

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La motivación extra para el plantel proviene de un recuerdo fresco: hace apenas una semana, el Atlas ya demostró que puede imponer condiciones en el Coloso de Santa Úrsula durante la fase regular. Esa confianza, sumada al impacto emocional que le generó ver el apoyo de La Fiel en el Jalisco, comparándolo incluso con la atmósfera de la histórica final ante León, lo inspira a dejarlo todo en el campo. Ramírez encara este desafío sin presión excesiva , tratándolo como un juego más para mantener la claridad táctica, pero con la firme convicción de que el boleto a semifinales sigue al alcance de su mano.

Estadísticas de Paulo Ramírez - Clausura 2026*

Partidos Jugados: 16

Partidos como Titular: 14

Minutos Jugados: Mil 38

Goles: 1

Tarjetas Amarillas: 1

Tarjetas Rojas: 1

*Según la página oficial de la Liga MX. Se cuenta torneo regular y partido de Ida.

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