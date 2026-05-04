El mundo del boxeo mexicano está de luto tras confirmarse el fallecimiento del periodista especializado Eduardo Lamazón a los 70 años de edad, figura emblemática de la crónica deportiva en el país.

Reconocido por su estilo agudo, crítico y apasionado, Lamazón dedicó gran parte de su vida a narrar y analizar el pugilismo en TV Azteca Deportes, consolidándose como una de las voces más influyentes en este deporte.

Carlos Aguilar, periodista deportivo y excompañero de Eduardo Lamazón, dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde también expresó sus condolencias.

"Con mucha tristeza informo la partida de Eduardo Lamazon! Un hermano que me dio esta vida en el boxeo! Mil gracias Lama Lamita por tu entrega conmigo por tus grandes pláticas y nuestras noches bohemias de boxeo! Te extrañaré siempre", escribió el Zar Aguilar en sus redes sociales.

Su carrera no se limitó a la televisión, ya que también ocupó un puesto relevante en el Consejo Mundial de Boxeo durante la presidencia de José Sulaimán, en el que llegó a ser secretario general. Destacó además por la creación de la “Tarjeta Lamazón”, una herramienta de análisis para puntuar cada asalto de un combate.

Su trayectoria abarcó varias décadas, durante las cuales se ganó el respeto tanto de aficionados como de protagonistas del ring.

MF