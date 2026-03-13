La razón por la que Luis Ángel Malagón fue operado en Guadalajara

Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas del América y también integrante de la Selección Mexicana, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda el pasado martes, durante el partido de Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 contra Philadelphia Union.

Tras este terrible percance, el portero fue sometido a intervención quirúrgica en Guadalajara, pese a que la sede de su equipo se encuentra en la capital de México. ¿Por qué el guardameta fue operado en la Perla Tapatía? El periodista deportivo David Medrano tiene la respuesta.

¿Por qué Malagón fue operado en Guadalajara?

El periodista afirmó que la decisión de intervenir quirúrgicamente a Malagón en Guadalajara fue tomada por Santiago Baños, presidente del América, y Héctor González Iñárritu, presidente operativo de las Águilas.

Ambos habrían acordado este traslado médico debido a que tienen una " gran confianza en Rafael Ortega, ‘El Atotonilco’ , que desde hace tiempo es el hombre que se encarga de llevar prácticamente todas las cirugías de los futbolistas americanistas".

El especialista, según dijo Medrano, cuenta con el médico especialista en traumatología Luis Arturo Gómez Carlin en su equipo, quien estuvo al mando de la cirugía.

Los resultados de la operación

Gómez informó que la cirugía se desarrolló de manera satisfactoria; sin embargo, explicó que la recuperación tomará varios meses y que el futbolista atraviesa un momento anímico complicado por la lesión.

"Triste, está triste, sí; desafortunadamente, como les comentaba, pues más allá de que el pronóstico de la lesión es excelente, por supuesto, y que todo debería de estar bien, pues esto se lleva tiempo y cae en un momento que, desafortunadamente para él, pues no es el más conveniente, pero seguramente nos va a dar sorpresas excelentes de regreso", señaló.

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La recuperación

El especialista indicó que la rehabilitación comenzará en breve, aunque subrayó que los tiempos de recuperación dependerán del proceso natural de cicatrización de los tejidos.

"Estamos muy convencidos todos los médicos que nos dedicamos a esto, que una rehabilitación temprana, un trabajo temprano ayuda a que los tejidos cicatricen mejor. Entonces, como les decía, la rehabilitación la vamos a empezar tan pronto como en dos semanas, obviamente llevando sus cuidados, sus pasos, sus tiempos. Desafortunadamente, también, por otro lado, no hay mucho que hacer contra la biología: los tejidos tardan en recuperarse lo que necesitan de tiempo y ya está ; y entonces estamos planificando [...] que él podría estar de nuevo en la cancha entre unos seis y ocho meses más o menos", reveló.

Sobre el procedimiento quirúrgico, Gómez Carlin explicó que la intervención se realizó sin complicaciones y que la reparación del tendón se llevó a cabo con éxito .

"En el caso de Malagón, pues no era tampoco ninguna situación extraordinaria, entonces la cirugía se desarrolló sin ningún tipo de contratiempo, pudimos reparar perfectamente el tendón y lo único que toca ahora es esperar darle el tiempo pues que necesitan este tipo de lesiones para la recuperación", agregó.

Parte médico del especialista en traumatología Luis Arturo Gómez Carlin. EL INFORMADOR / A. Ramírez

Asimismo, detalló que este tipo de lesión puede ocurrir incluso en movimientos habituales dentro del deporte y que el mecanismo de la ruptura coincide con lo ocurrido durante la jugada en la que el arquero se lesionó.

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FF