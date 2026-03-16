Chivas de Guadalajara se ha mantenido con paso constante en lo que va del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pese a una breve mala racha en las Jornadas 7 y 8, contra Cruz Azul (2-1) y Toluca (2-0), respectivamente.

La buena actuación de los dirigidos por Gabriel Milito ha hecho que el director técnico argentino considere el descanso en la banca de Raúl "Tala" Rangel en la próxima Fecha contra León .

El ánimo de Milito tras derrotar a los Laguneros

Tras la destacada actuación de Chivas contra Santos, en donde los rojiblancos impusieron dominio contra los de Torreón al lograr la colocación de tres dianas en la portería de los visitantes , que no lograron ni un rasguño en la portería de los del Estadio AKRON, Milito se ha mostrado animado y optimista, aunque mesurado, en lo que va del Clausura 2026.

Tal parece que, motivado por los buenos resultados de su escuadra, consideraría sentar a "Tala" Rangel en el enfrentamiento contra León el próximo 18 de marzo .

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"Es una situación que iremos viendo con el transcurso de los partidos. Creo que tenemos dos buenos arqueros; "Tala" inicia todos nuestros partidos y, con su posible convocatoria [por parte de Javier Aguirre a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial 2026], tengo la seguridad en Oscar Whalley, pero iremos analizando qué decisión tomar", comentó tras el triunfo en el Estadio AKRON.

¿Cómo llega Chivas al partido contra León?

Chivas de Guadalajara está en uno de sus mejores momentos en el actual torneo de la Liga MX: acumula ocho victorias de 10 partidos disputados y suma 24 puntos que lo colocan en la tercera posición de la tabla general, por debajo de Cruz Azul (26) y Diablos Rojos de Toluca (25).

Por otro lado, y no con mucho a su favor, León apenas cuenta con tres victorias que se difuminan bajo las seis derrotas que acumula en el Clausura 2026 . Se ubica en la posición 15 con solo 10 puntos, a escasos tres peldaños de tocar el fondo de la tabla.

No puede haber mejor momento para que Raúl Rangel se guarde durante el actual certamen de la Liga MX, y eso lo sabe Gabriel Milito de sobra.

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FF