F1: Este fue el motivo por el que Checo Pérez no participó en la clasificación sprint en China

Apenas está por disputarse el Gran Premio de China, el segundo del calendario 2026 de la Fórmula 1, y el panorama ya es complicado para Checo Pérez.

Una falla en su auto, descrita por el propio piloto como “pérdida de energía intermitente”, le impidió terminar el ensayo para la carrera sprint y lo dejó en el último lugar de la parrilla para la clasificación. Ya en esa sesión ni siquiera pudo salir a pista, por lo que también arrancará la carrera desde el fondo.

Un problema con la bomba de combustible le impidió pelear por un lugar en la clasificación, algo que calificó como “muy frustrante”.

“Ha sido un problema con la bomba de combustible. Desafortunadamente, llevamos mucho tiempo sufriendo con eso, demasiado. Es muy frustrante, no hemos sido capaces de resolverlo y ya van muchas veces que sufrimos ese problema”, lamentó el veterano piloto, de regreso tras un año fuera de la parrilla.

Cabe recordar que un problema similar dejó fuera de competencia a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, en el Gran Premio de Australia.

En declaraciones a medios tras la clasificación, Pérez aseguró desconocer si Cadillac, su escudería, será capaz de resolver esta cuestión de cara a mañana: “El equipo está trabajando muy duro, veremos si son capaces de arreglarlo o no”.

“Tuvimos el mismo problema esta mañana, así que el rodaje ha estado muy limitado por ahora. (...) Por ahora no hemos encontrado una solución y espero de verdad que pronto la hallemos”, añadió.

El piloto británico George Russell, de Mercedes, arrancará desde la primera posición este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de China. Será la primera carrera con este formato en la temporada 2026, cuya segunda fecha se disputa en Shanghái.

Detrás de él, en la segunda fila de la parrilla, estarán el actual campeón del mundo, el británico Lando Norris (McLaren), que clasificó tercero, y Lewis Hamilton (Ferrari), también británico, quien ganó la carrera sprint en China el año pasado y partirá desde la cuarta posición.

Con información de EFE

George Russell, de Mercedes, arrancará desde la primera posición este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de China. EFE/A. Plavevski

¿Dónde ver el Gran Premio de China?

Viernes 13 de marzo

Carrera Sprint: 21:00 horas

Sábado 14 de marzo

Calificación: 01:00 horas

Domingo 15 de marzo

Gran Premio: 01:00 horas

Transmisión por Sky Sports y F1TV

