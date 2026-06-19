México en 16avos del Mundial 2026: descubre quiénes pueden ser el rival del Tri

La Selección Mexicana inició su participación en el Mundial 2026 con el pie derecho, generando entusiasmo entre la afición nacional tras sumar dos victorias en sus primeros encuentros sin haber recibido goles, lo que le ha permitido convertirse en uno de los primeros equipos en asegurar su lugar en la ronda de dieciseisavos de final.

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No obstante, aún restan dos jornadas de la fase de grupos, por lo que el panorama para México sigue abierto y no es posible definir con certeza quién será su rival en la primera fase de eliminación directa.

Aun así, existen algunas posibilidades concretas, considerando el escenario en el que el conjunto mexicano avance como líder del Grupo A. En ese caso, se enfrentaría a una selección que clasifique en el tercer lugar de otro sector del torneo.

¿Quién podría ser el rival de México en 16avos de final?

Una de las opciones es medirse al tercer sembrado del Grupo C, que en estos momentos sería Brasil, la cual tiene un punto tras su amargo empate ante Marruecos. También podrían enfrentar a Haití, Escocia o Marruecos.

Asimismo, está la posibilidad de jugar ante el tercer lugar del Grupo E, es decir, Ecuador, Costa de Marfil o Curazao. Ya que Alemania goleó en su primer partido.

La otra realidad es el Grupo F, que se encuentra muy abierto hasta el momento: Suecia, Japón, Países Bajos y Túnez.

Una alternativa peligrosa es que el contrincante podría salir del Grupo H, c onformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En lo lógico, Arabia sería el tercer lugar, aunque es un grupo muy abierto de igual manera.

Por último, existe también una chance de que México enfrente al tercer lugar del Grupo I, que tiene a varios pesos pesados en Noruega o Francia, aunque el rival más probable de ese sector sería Senegal.

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