Estadio Panamericano se alista para una nueva era del béisbol

Cada vez está más cercana la remodelación del Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco. El Presidente del Consejo de Administración del equipo, el ingeniero José Luis González Íñigo, aseguró que su principal objetivo es convertir a Guadalajara en la capital del béisbol en México, por lo que se realizarán mejoras en el recinto de Zapopan para que pueda albergar, no solo una Serie del Caribe, sino también juegos de grandes ligas .

“Creo que los años por venir, Guadalajara no solamente podrá ser sede de una Serie del Caribe, sino que también habrá juegos de ligas mayores y muchos otros eventos porque el año entrante iniciamos la remodelación del estadio con el apoyo del Gobierno del Estado de Jalisco y el de municipio de Zapopan. Se hará una inversión cuantiosa para cualquier estadio que ya está construido, serán aproximadamente 500 millones de pesos los que se invertirán durante el año 2026 y 2027 para tener un estadio digno de Guadalajara y también de este tipo de eventos como el que tendremos durante el fin de semana.”

“Guadalajara es un lugar ideal con todos los servicios que tenemos y los grandes atractivos de la ciudad. El sueño que tenemos en nuestra organización de Charros de Jalisco es convertir a Guadalajara en la capital del béisbol de México en unos años más y lo lograremos”, mencionó el ingeniero.

Por su parte, Pablo Lemus, Gobernador del Estado de Jalisco, respaldó el proyecto de remodelación del inmueble albiazul, asegurando que la directiva de Charros de Jalisco contará con todo el apoyo necesario , ya que esto también servirá para que Guadalajara siga consolidándose como la capital regional de diversos espectáculos.

“Hemos trabajado conjuntamente en este proyecto de remodelación del estadio. Ya tenemos el proyecto terminad y estaremos firmando, yo espero, el convenio la próxima semana. 500 millones de pesos para la remodelación del estadio con el objetivo de convertir a Guadalajara en la capital latinoamericana de béisbol en México. Van a contar con todo el apoyo del gobierno del estado de Jalisco y, por supuesto, con este proyecto, nos estamos convirtiendo en una capital regional del espectáculos deportivos, culturales, musicales, de todo”, manifestó el gobernador.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV