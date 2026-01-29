Jalisco, listo para recibir la Serie del Caribe 2026

¡La fiebre beisbolera está que arde! A escasos días de que arranque la 68ª edición de la Serie del Caribe, este jueves se dio el banderazo oficial del evento caribeño que reunirá a las novenas campeonas de República Dominicana, Puerto Rico, México y el equipo invitado de Panamá.

Desde casa Jalisco, el gobernador del estado, Pablo Lemus, ofreció una rueda de prensa en la que destacó la oportunidad única que tiene la entidad de poder albergar un certamen de alta magnitud y, además, le dio la bienvenida a las escuadras participantes que pelearán por el título regional del 1 al 7 de febrero.

“Quiero darle la más cordial bienvenida a los equipos que vamos a tener. Evidentemente a México Verde, Tomateros de Culiacán, a México Rojo, los Charros de Jalisco, a Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Es muy importante que sientan lo que Jalisco ha sido siempre, un gran anfitrión.

“Van a llegar a un lugar donde el béisbol verdaderamente se vive y se goza. Toda la gente tiene que ponerse la playera del béisbol durante todos estos días. No solamente yo, todo Jalisco tiene que vivir la fiesta del béisbol que vamos a tener. Ojalá que pronto pueda regresar la Serie del Caribe muchas veces más a Jalisco. Pero, por lo pronto hoy tenemos esta oportunidad histórica y hay que vivirla,” dijo el gobernador.

También se contó con la presencia del Ing. José Luis González Íñigo, presidente del consejo de administración de los Charros de Jalisco, quien enalteció la labor del club para poder organizar este certamen caribeño en menos de un mes y aseguró que Guadalajara podrá seguir recibiendo eventos más importantes como un juego de grandes ligas.

“Hace escasos 45 días recibimos la noticia de que Jalisco sería la sede de la Serie del Caribe. Pero, en realidad, comenzamos a trabajar a partir del 5 de enero porque se cruzó navidad y año nuevo. Llevamos apenas 20 días trabajando, para que se den una idea, Hermosillo será sede de la siguiente edición y tiene dos años preparando todo.

“México tuvo la suerte de tener tres ediciones seguidas, esta fue un accidente porque Venezuela no pudo participar, pero la capacidad organizativa de Charros de Jalisco y, sobre todo, la plaza Guadalajara fue ideal para celebrarla y yo creo que los años por venir, no solamente será la Serie del Caribe, sino que también habrá juegos de ligas mayores”, agregó el ingeniero.

