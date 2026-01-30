Elena Rybakina selló su pase a la final del Abierto de Australia al imponerse a la estadounidense Jessica Pegula por 6-3 y 7-6, tras resolver el segundo set en un desempate de máxima tensión.

La kazaja, quinta cabeza de serie, necesitó cerca de dos horas para cerrar una semifinal marcada por alternativas constantes y un desenlace al límite y se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final de mañana.

Rybakina, campeona de Wimbledon en el 2022, jugó por el título del primer Grand Slam del curso en el 2023, precisamente contra Sabalenka, cayendo ante la bielorrusa.

Elena Rybakina destacó la relevancia del triunfo que le lleva a la final. “Significa mucho para mí. Fue un partido muy difícil. Fue un segundo set épico. Me alegro mucho de haber ganado. Jessica jugó muy bien en el segundo set. Luchó hasta el final. Estoy súper feliz de estar en la final”, añadió.

Con esta victoria, la kazaja disputará la final del torneo, en busca de un nuevo título de Grand Slam, tras obtener el de Wimbledon en 2022 y repitiendo el mismo escenario de la final del Abierto de Australia de 2023, donde se impuso Sabalenka.