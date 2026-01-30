NFL: Drake Maye no se quiere perder el Super Bowl

Drake Maye, quarterback de los Patriots, dijo que no perderá su sueño de estar en el Super Bowl LX, ante los Seahawks, por la lesión que padece en el hombro derecho.

“Sabemos que es lo que soñábamos desde niños, queríamos ver el Super Bowl, estar en la fiesta del Súper Bowl, y ahora somos la fiesta. Eso es genial. Es el partido que sueñas jugar, así que no voy a perder la oportunidad de jugarlo”, afirmó el mariscal de campo de 23 años.

Maye se lesionó antes del partido por el Campeonato de la Conferencia Americana del domingo pasado en el que los Pats derrotaron a los Broncos.

El joven pasador apareció el miércoles pasado en el informe de lesiones del equipo, pero ayer, Maye aseguró que durante la práctica se sintió cómodo, vio al médico del equipo, quien le confirmó que está en camino de recuperarse.

El dos veces Pro Bowl puntualizó que las dos semanas de recuperación que tendrá desde la final de la AFC, hasta el 8 de febrero, fecha del Super Bowl LX, serán trascendentales.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriots, también confió en que su quarterback titular estará listo para el partido en el que buscarán obtener el trofeo Lombardi número siete en la historia de la franquicia.