Ni siquiera una penalización por obstrucción pudo frenar la marcha de Aryna Sabalenka hacia su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia.

La número uno del mundo superó el jueves a Elina Svitolina por 6-2, 6-3 para colocarse a una victoria de su tercera corona en el primer grande de la temporada en cuatro años.

Sabalenka prolongó ambas rachas. Logró 19 puntos ganadores y rompió el servicio de Svitolina dos veces en el primer set. Terminó con 29 golpes ganadores frente a los 12 de la ucraniana.

Como es habitual entre tenistas ucranianas cuando se enfrentan a rusas o bielorrusas, no se dieron la mano en la red. Tampoco hubo foto grupal antes del choque.

Sabalenka es la tercera mujer en la era abierta que se mete en cuatro finales individuales al hilo en el Abierto de Australia, luego de Evonne Goolagong y Martina Hingis.

“Es un logro increíble, pero aún no he terminado el trabajo”, señaló una emocionada Sabalenka en su entrevista televisiva en la pista. “He estado viendo su juego, (Svitolina) estaba jugando increíblemente bien. Sentí que tenía que intervenir y presionarla todo lo que pudiera. Me alegro de haber estado a la altura. Creo que he jugado un gran tenis”.

Su único contratiempo fue la penalización por obstrucción al comienzo del cuarto juego. Se considera obstrucción cualquier distracción que impida a un tenista realizar un golpe, lo que puede incluir los fuertes sonidos que lanza el rival.

Louise Azemar Engzell, la jueza de silla, consideró que Sabalenka había lanzado un gruñido prolongado después de fallar un golpe de derecha. El golpe parecía irse largo, pero cayó dentro de la línea de fondo, lo que dio a Svitolina la oportunidad de seguir jugando. Fue entonces cuando la jueza intervino.

La única ruptura de saque de la que disfrutó Svitolina llegó al inicio del segundo set, pero Sabalenka reaccionó de inmediato y ganó los siguientes cinco juegos para llevarse la semifinal. Terminó con 29 tiros ganadores frente a los 19 de la ucraniana.