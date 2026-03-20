Keylor Navas renovó contrato con Pumas; esta ha sido la millonaria inversión del club

Es oficial, el guardameta y capitán costarricense de los Pumas se queda. Esta tarde se dio a conocer que, después de un tiempo de estira y afloja por diversos factores que engloban una negociación, en donde hubo momentos donde parecía que Keylor se iba del club, pero que tras el difícil acuerdo se queda vestido de auriazul un año más, con opción a uno más .

Keylor Navas, desde su llegada al club universitario, se ha convertido en el pilar más importante del club , puesto que no es cualquier cosa tener al portero más laureado en Europa de la Concacaf. Desde su arribo, el club lo figuraba como lo que sería la columna vertebral del equipo.

Podemos decir, tras grandes actuaciones del portero costarricense, que gracias a él Pumas está peleando en los lugares que está ; no podemos olvidar una atajada increíble en el último minuto en el partido de la jornada pasada contra Cruz Azul.

Los números de Keylor en Pumas hablan de lo que ha sido su paso por el club del Pedregal, pero sus actuaciones y liderazgo son lo que realmente hizo que la directiva de Pumas tomará la decisión de buscar su renovación . Porque sabemos que Pumas no es un club caracterizado por las grandes cantidades de dinero que posee, es por eso que podemos decir que Keylor está por eso que significa ser de universidad y principalmente no por el dinero.

Esta tarde en Cantera tuvieron una conferencia de prensa donde se presentó la renovación del capitán de los Pumas ; estuvieron presentes Antonio Sancho y Keylor Navas, los cuales respondieron unas preguntas.

�� ¡LA PORTERÍA DE PUMAS TIENE NOMBRE Y APELLIDO, SE LLAMA KEYLOR NAVAS!



¡Es oficial! La historia continúa. Nos emociona anunciar que nuestro capitán líder, Keylor Navas, ha renovado su compromiso con los Pumas de la UNAM. ������



Desde su llegada, el portero costarricense ha… pic.twitter.com/GaVZXfekfZ— PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

¿Por qué quedarse en Pumas?

Le preguntaron a Keylor por qué quedarse en Pumas, por qué no pensar en un regreso a Europa, jugar en una nueva liga para él, pero esto fue lo que respondió:

Primero, agradecido con Dios, con mi familia, que es mi pilar más importante. Yo siempre dije que quería seguir aquí ; para mí, el sentirme bien con los compañeros y el cuerpo técnico que me trata increíble, la unión de grupo que hemos creado es muy difícil de encontrar en otro lugar; para mí eso es sumamente importante

¿Cómo fueron las negociaciones?

“Fueron tres charlas muy rápidas, donde realmente había un club y un jugador que querían continuar ; para mí fue fácil, porque mi familia está bien, con Efra estamos muy bien, con el cuerpo técnico, con los compañeros; cuando uno está feliz y tranquilo, uno quiere continuar”.

En el tema de la afición y ellos como equipo, comentó lo siguiente:

“Primero darles las gracias (a la afición); todos los gritos y emociones los podemos escuchar, los podemos sentir dentro de la cancha. El mensaje acá es que todos estamos comprometidos, como también sabemos que lo están ellos con nosotros por lo que resta del torneo . Cuando tanto directiva, cuerpo técnico, jugadores, afición estamos juntos, somos más fuertes. Hemos ido creciendo como equipo, como institución, como afición, y ese es el camino; no hay secretos, hay que trabajar con humildad, saber todo lo que nos falta por hacer”.

Preguntaron por el tema de los campeonatos y esto fue lo que respondió:

Ese tiene que ser el objetivo; cuando uno está en un club grande, no puede pensar en otra cosa que no sea solo ganar. Si bien es cierto que los grandes proyectos no se hacen de un día para otro, me ha tocado estar en proyectos importantes y sé lo que cuesta, sé lo que se ha trabajado.

“En el club, el cuerpo técnico y nosotros como futbolistas sabemos todo lo que hemos trabajado por un buen camino; uno siempre tiene la ilusión de ser campeón y ojalá podamos darle ese regalo a la afición que nos apoya, porque se lo merece”.

Le preguntaron al guardameta de Pumas cómo era su relación con Efraín Juárez, su entrenador actualmente:

Desde que llegué, para mí Efraín ha sido pieza muy importante en que yo me sienta cómodo aquí.

“Yo estoy comprometido con la directiva, con el club, con la afición y sobre todo con mis compañeros, que desde el primer día me han tratado como si hubiera sido de cantera, me han hecho sentir como uno más, entonces ese tipo de cosas lo hacen sentir a uno más tranquilo. Eso es lo que sentimos en este momento y eso es lo que nos da felicidad”.

“Yo creo que Efra es un entrenador con mucho carácter, pero a la vez es un entrenador muy cercano, que sabe llevar muy bien a sus futbolistas, los entiende, que realmente tiene un nivel de exigencia que, pues, a mí me encanta porque yo digo que él hace que los jugadores puedan dar su 100% o más. Entonces, yo creo que esa exigencia dentro de la cancha es la que uno como futbolista necesita para poder salir de su zona de confort y poder dar lo mejor. ”

También fueron algunas preguntas dirigidas a Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de los Pumas actualmente, y esto tuvo para decir el exfutbolista:

¿Fue una decisión difícil?

“ La verdad es que la decisión fue muy fácil ; en cuanto nos sentamos, todos coincidimos, cuerpo técnico, que Keylor tenía que seguir con nosotros y la verdad es que siempre de las dos partes estábamos claros”.

“Fueron tres pláticas y se resolvió el tema; eso habla de lo fácil que fue y de que todos queremos seguir en lo mismo”.

Queremos conseguir cosas importantes y sabemos que la renovación de Keylor es un paso muy importante.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, hacen oficial la renovación de nuestro portero, líder y capitán, Keylor Navas con Pumas. ��



Keylor y su familia han realizado la renovación en el Estadio Olímpico… pic.twitter.com/XDLIctlNYp— PUMAS (@PumasMX) March 20, 2026

Los números de Keylor Navas con Pumas:

31 partidos / 31 titularidades

41 goles recibidos

8 porterías a cero

2,790 minutos

Mañana los universitarios disputan un Clásico Capitalino más , Pumas vs América, un partido lleno de emociones tanto dentro como fuera de la cancha y, agregando a la combinación, el momento que viven las dos escuadras y la renovación de Keylor, mañana se espera una fiesta en punto de las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario.

Disputaremos el clásico capitalino con #GarraYEntrega desde el primer minuto �� @DHLMex trae para ti la información del partido ��



�� | @ClubAmerica

��️ | E.O.U

��️ | 21:10

�� | Sábado 21 de marzo

�� | Canal 5 TUDN y ViX #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/yWPlv7hUEI— PUMAS (@PumasMX) March 18, 2026

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