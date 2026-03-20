Este viernes, Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, dejó fuera a Cristiano Ronaldo de la lista de jugadores convocados para disputar los partidos de preparación contra México y Estados Unidos. Con ello, el astro portugués no estará presente en la reinauguración del estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo.

En rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), Martínez habló sobre el estado de la lesión del número 7, y aseguró que, si bien Cristiano no estará disponible para enfrentar a la selección de Javier Aguirre, su participación en el Mundial de 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá no está condicionada por esta lesión.

Esto fue lo que dijo Roberto Martínez sobre la posibilidad de que Cristiano se pierda el Mundial

"No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo", afirmó el técnico.

Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse en su disputa por el campeonato en la Primera División de Arabia Saudita en donde milita para el Al Nassr.

Además de la ausencia de Ronaldo, destaca la omisión de João Paulo Dias Fernandes "Paulinho", atacante del Toluca y que ha ganado el campeonato de goleo individual de la Liga MX de manera consecutiva en los torneos Apertura 2024, Clausura 2025, Apertura 2025. Sumado a los títulos individuales, el número 26 de los Diablos Rojos ha sido una figura clave en la consecución del bicampeonato por parte de los choriceros.

Respecto a la decisión de no convocar al goleador del Toluca, Martínez señaló que se debe a una cuestión de sus características como delantero: "Respetamos mucho a Paulinho y lo estamos siguiendo, pero tiene un perfil similar al de Gonçalo Ramos y Cristiano. "Necesitamos priorizar otras fortalezas" sentenció el seleccionador.

Con información de EFE

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OB