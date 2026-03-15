Keylor Navas recibe una oferta que pone en duda su renovación con Pumas

Mientras mantiene un alto nivel en la Liga MX y se consolida como una de las figuras de Pumas UNAM, el futuro de Keylor Navas vuelve a generar incertidumbre. El experimentado portero costarricense, quien llegó al club universitario el año pasado tras su paso por equipos de élite como Real Madrid y Paris Saint-Germain, termina contrato a mitad de año y aún no ha definido si continuará en la institución.

Desde su llegada, Navas se ganó rápidamente el respaldo de la afición gracias a intervenciones decisivas y liderazgo dentro del plantel , cualidades que lo han convertido en una pieza clave para mantener a Pumas en la pelea del torneo. No obstante, las negociaciones para extender su vínculo siguen sin cerrarse, situación que mantiene en alerta a la directiva universitaria.

El panorama podría complicarse aún más luego de que el periodista David Faitelson revelara que el guardameta de 39 años tiene sobre la mesa una propuesta de la Major League Soccer que sería difícil de igualar en términos económicos para el club mexicano. Según el comunicador, el principal factor a favor de Pumas sería la buena adaptación de la familia del futbolista a México.

En medio de la incertidumbre, el exdirector deportivo del club, Eduardo Saracho, señaló que el tiempo podría jugar en contra de una renovación. Aunque evitó profundizar en las negociaciones actuales, afirmó que durante su etapa en la institución el arquero siempre mostró disposición para continuar en el equipo .

SV