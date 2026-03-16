Henry Martín: ¿cuándo vuelve a jugar con el América?

La incertidumbre sobre el estado físico de Henry Martín continua siendo motivo de preocupación para los seguidores de las Águilas del América. Tras su ausencia en el reciente compromiso ante Mazatlán, fuentes cercanas al Club América han revelado el plan establecido para la vuelta del capitán azulcrema a las canchas, y nosotros te informaremos todo lo que debes saber al respecto.

¿Por qué Henry Martín no jugó ante el Mazatlán?

A pesar de que se había reportado con anterioridad que el delantero había entrenado durante la semana con sus compañeros del América, se ha confirmado que el jugador no se encuentra aun al 100% de su capacidad física, por ello tuvo que ausentarse en el encuentro del pasado domingo 15 de marzo.

El cuerpo técnico, encabezado por André Jardine, optó por no arriesgarlo debido a molestias musculares relacionadas con una tendinitis crónica que lo ha aquejado recientemente.

Baja confirmada para el Clásico Capitalino

Para desilusión de la afición americanista, se ha confirmado que su recuperación total del jugador conocido como "La Bomba" podría tomar más tiempo del especulado, esto lo dejará fuera de la Jornada 12 contra Pumas, el próximo sábado 21 de marzo.

El cuerpo técnico de las Águilas del América ha confirmado que prefieren proceder con cautela y evitar que el atacante dispute un partido de tan alta intensidad antes de estar plenamente recuperado, con el objetivo de priorizar su salud a largo plazo.

Una lesión preocupante

La situación médica de Martín ha encendido las alarmas en Coapa, ya que de los últimos 45 partidos oficiales, el goleador se ha perdido 31 encuentros debido a sus problemas de tendinitis.

Especialistas sugieren que el problema podría haber derivado en una tendinosis, una degeneración del tejido que requiere un manejo sumamente cuidadoso para evitar una ruptura total del tendón.

La fecha marcada en el calendario: Jornada 13

Sin embargo, tenemos buenas noticias, de momento el regreso oficial de Henry Martín está programado para la Jornada 13 del Clausura 2026, cuando el equipo de las Águilas se enfrente al Santos Laguna.

Fecha: Sábado 4 de abril.

Estatus actual: El jugador se mantendrá realizando trabajos diferenciados para no perder ritmo físico mientras termina de fortalecer la zona afectada.

CT