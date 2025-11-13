Jueves, 13 de Noviembre 2025

Skubal y Skenes ganan el premio Cy Young

El zurdo de los Tigres fue reconocido como el mejor pitcher de la Liga Americana; el derecho de los Piratas se quedó con el galardón del viejo circuito

Por: EFE

Skenes fue Novato del Año en 2024, esta vez fue el mejor lanzador la Liga Nacional. AP/G. Puskar

El zurdo Tarik Skubal, de los Tigres de Detroit, y el derecho Paul Skenes, de los Piratas de Pittsburgh, fueron anunciados por la MLB como los ganadores del premio Cy Young, que distingue a los mejores lanzadores de la Liga Americana y la Nacional en la temporada de Grandes Ligas 2025.

Skubal se convirtió en el primer lanzador de la Liga Americana en ganar esta distinción en temporadas seguidas desde que el dominicano Pedro Martínez lo hizo en las campañas de 1999 y 2000, lanzando para los Medias Rojas.

Por su parte, Skenes, de 23 años y ganador del premio Novato del Año en la temporada 2024, se unió al mexicano Fernando Valenzuela (ganador de ambos premios en 1981) y Dwight Gooden (Novato del Año en 1984 y Cy Young en 1985), como los únicos lanzadores en sumar estas dos distinciones en sus primeras temporadas en el máximo nivel de la MLB.

Skubal, por la Liga Americana, y Skenes, por la Nacional, fueron escogidos mediante la votación realizada por los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA).

