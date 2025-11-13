Los Charros tienen en el pitcheo su talón de Aquiles

Los Charros de Jalisco han demostrado tener un equilibrio imperfecto, pero aun así se han consolidado como uno de los equipos más temibles de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico. Mientras lideran el bateo colectivo, hasta el segundo juego de la serie frente a Tomateros de Culiacán, con un porcentaje de .304 y ocupan el tercer lugar del standing general, también registran el peor promedio de carreras limpias permitidas, reflejo de un pitcheo endeble que ha sido compensado por una ofensiva poderosa.

La actual campaña de la LMP ha representado para los Charros retos significativos y también ha evidenciado su mayor debilidad: la defensiva. Pese a que Jalisco está en la posición número tres de la competencia con récord de 14-11 y es la escuadra que más carreras ha anotado con 152, ha sufrido para tratar de maniatar a las ofensivas rivales y el montículo es una de sus principales zonas a mejorar si en verdad están dispuestos a ir por un bicampeonato inédito.

En lo que va de la competencia invernal, la novena de Benjamín Gil registra un promedio de 5.04 carreras limpias permitidas por cada nueve entradas, siendo el peor equipo de la competencia.

Y es que, así como Jalisco anota con facilidad, también permite que le hagan daño con la misma frecuencia.

Si bien el pitcheo ha sido uno de los principales focos de atención, el fildeo tampoco ha estado a la altura, lo que ha provocado que los Charros sean la segunda escuadra con más errores acumulando 21, solo por detrás de Algodoneros de Guasave (24) y Tucson (22).

Únicamente en dos de los 25 juegos que se han realizado, hasta el momento, los Charros han logrado tolerar una o menos rayitas. El primero se dio el viernes 31 de octubre contra Naranjeros de Hermosillo, duelo que quedó a favor de Jalisco por 9-1; y el segundo, el pasado domingo 9 de noviembre, cuando consiguieron blanquear a Cañeros de Los Mochis por 1-0.

Los caporales albiazules han tenido que lidiar con encuentros reñidos lo que ha generado que las pizarras queden muy apretadas. De las 14 victorias que ha conseguido Jalisco, once se han diferenciado solo por tres o menos carreras. El resto han sido resultados abultados con brecha de hasta ocho rayitas. Agregando que, en más de una ocasión, Charros ha tenido que venir de atrás para conseguir la voltereta y, con ello, el triunfo.

ESTADÍSTICAS

Pitcheo colectivo LMP 2025-26 Equipo ERA (Promedio de carreras limpias) Águilas de Mexicali 3.18 Cañeros de Los Mochis 3.40 Yaquis de Obregón 3.43 Tomateros de Culiacán 3.97 Jaguares de Nayarit 4.44 Naranjeros de Hermosillo 4.46 Venados de Mazatlán 4.47 Tucson Baseball Team 4.55 Algodoneros de Guasave 4.79 Charros de Jalisco 5.04

Datos registrados tras los enfrentamientos de ayer

Las cifras

.304 el porcentaje de bateo colectivo. ocupando el primer puesto.

152 carreras anotadas, siendo la escuadra que más veces lo ha conseguido.

5.04 carreras permitidas, por cada nueve entradas, colocándose en el último lugar.

21 errores acumula el fildeo de los Charros siendo el tercero peor, detrás de Algodoneros y Tucson.