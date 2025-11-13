Tomateros asegura la serie ante Charros en duelo de batazos y errores

En una noche de ofensivas encendidas y defensivas titubeantes, los Charros de Jalisco no pudieron evitar una nueva derrota en el estadio Tomateros y cayeron 7-5 ante Culiacán, que con este triunfo aseguró la serie (2-0) dentro de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El duelo fue un reflejo de lo que ha sido la serie: intensidad, poder al bat y errores que terminaron pesando. Ambos managers, Roberto Vizcarra por Culiacán, y Benjamín Gil por Jalisco, movieron constantemente sus piezas, buscando la fórmula ganadora. Sin embargo, fueron los locales quienes aprovecharon los momentos clave para quedarse con el triunfo.

El abridor jalisciense Manny Bañuelos cargó con la derrota (0-1, 6.14) tras lanzar cuatro entradas y dos tercios en las que permitió seis hits, cinco carreras y otorgó dos bases por bola, además de recibir un cuadrangular. El triunfo fue para Fernando Olguín (1-0, 2.53), quien relevó con eficacia dos entradas completas. El salvamento fue para Anthony Gose, que sumó su sexto rescate de la campaña tras retirar la novena entrada con dos ponches incluidos.

Charros inició con el pie derecho, tomando ventaja en el primer inning gracias a un wild pitch que permitió anotar a Billy Hamilton. Sin embargo, los Tomateros respondieron de inmediato con elevados de sacrificio de Orlando Martínez y Luis Juárez, dándole la vuelta 2-1. En la segunda entrada, Hamilton volvió a ser factor con un toque sorpresa que impulsó una carrera, mientras que un pasaporte a Michael Wielansky con las bases llenas puso el marcador 3-2 a favor de los jaliscienses.

Pero el gusto duró poco. En la tercera, Joey Meneses empató con un cuadrangular al central y, más tarde, un error en tiro de Bañuelos en la quinta abrió la puerta para que Culiacán anotara tres más, con un sencillo productor de Ichiro Cano que marcó la diferencia.

Hamilton fue la figura ofensiva de Charros con tres imparables, dos carreras y tres producidas, incluyendo su primer jonrón de la campaña en la sexta entrada, aunque de poco sirvió ante la respuesta inmediata de los guindas.

Con esta derrota, los Charros dejaron su marca en 14-11, aún dentro de los primeros tres lugares del standing. La serie concluirá este jueves 13 de noviembre a las 19:05 horas locales, con Luis Armando Payán y Aldo Montes como los lanzadores anunciados, por Jalisco y Culiacán, respectivamente.