Manny Bañuelos sufre dura salida y Charros es apaleado por Nayarit

Los Jaguares de Nayarit volvieron a mostrar su poder ofensivo y este sábado aplastaron 2-14 a los Charros de Jalisco en el segundo juego de la serie disputado en el Estadio Coloso del Pacífico. El gran antagonista para Jalisco fue Manny Bañuelos, quien tuvo una salida para el olvido al permitir nueve anotaciones bajo su brazo.

Una vez que Bañuelos se vio sorprendido en su serpentina para la parte baja de la segunda entrada, ya no pudo levantarse. Jaguares pudo conseguir la ventaja tempranera con un cuadrangular de Francisco Acuña que solo fue el inicio de toda una pesadilla que viviría el pitcher duranguense.

Sin embargo, lo peor para Bañuelos vino para el tercer inning. Luego de que se le llenaran las bases con tres sencillos, permitió que Jacob Rhinesmith llegara a primera base tras golpearlo con un lanzamiento, provocando que José Félix lograra timbrar para duplicar la superioridad.

El ataque local no se limitó ante el fallido pitcheo de Jalisco y Ricardo Valenzuela conectó imparable para que Carlos Sepúlveda y Brandon Villarreal lograran tocar el plato. Sin ningún out en contra, Francisco Acuña se presentó con un triple que produjo otras tres carreras y el cierre a la ofensiva se selló con un out de sacrificio de Ciro Norzagaray que impulsó a Acuña a tierra prometida.

Por su parte, los Charros intentaron, pero lo único que consiguieron fue sumar una tímida anotación gracias a un jonrón de Jared Serna para el cuarto episodio. No obstante, en la parte baja del mismo, Aarón Zavala bateó un sencillo más para que Sepúlveda lograra su segunda rayita a cuenta personal.

Fue hasta el inicio del quinto capítulo cuando Bañuelos fue retirado de la lomita con un registro de nueve hits, misma cantidad de carreras, tres pasaportes y apenas tres abanicados. En su lugar se subió Luis Rodríguez, quien pudo dominar a los bateadores nayaritas a lo largo de dos entradas completas en las que no toleró ni un solo imparable.

En el séptimo rollo, Daniel Castro logró que Jalisco volviera hacerse presente en la pizarra con un doble que llevó a Reynaldo Rodríguez a home. Pero, esto de nada sirvió, ante un nuevo ataque feroz de Jaguares para el octavo inning.

Con Mario Meza sobre el montículo, Nayarit consumó otro rally, esta vez de cinco anotaciones, las cuales fueron lapidarias para consumar una victoria más que contundente ante unos Charros que siguen sin saber cómo vencer a la novena revelación de la temporada.

Este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, a los Charros les quedará buscar el triunfo de la honra para evitar la barrida a domicilio.

SV