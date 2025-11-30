Max Verstappen volvió a demostrar por qué es tetracampeón del mundo . El piloto de Red Bull conquistó el Gran Premio de Qatar con una actuación contundente y, con ello, apretó al máximo la lucha por el título mundial de pilotos, que se definirá el próximo fin de semana en Abu Dhabi . Su victoria número 70 en la Fórmula 1 lo coloca en una posición inmejorable para pelear el campeonato frente a los dos McLaren.

Tras la carrera en Lusail, la tabla quedó al rojo vivo, y es que Lando Norris llegó a 408 puntos, seguido por el tetracampeón del mundo, Max Verstappen , con 396 puntos y que de paso ya rebasó a Oscar Piastri , que con su segundo lugar en Qatar llegó a 392 unidades.

Así, si Lando Norris termina en el podio la próxima semana, será campeón del mundo. Además, los tres cuentan con siete victorias cada uno en la temporada, una señal clara de la paridad y del nivel superlativo que han mostrado durante el año.

Detalles de la carrera en Qatar

La prueba qatarí estuvo cargada de drama desde la primera curva. Verstappen arrancó de manera impecable y superó de inmediato a Norris, mientras Piastri intentaba contener el empuje del neerlandés. El temprano safety car en el séptimo giro obligó a casi todos a detenerse en pits, excepto a los dos McLaren, una apuesta arriesgada que los condicionó rumbo al cierre.

Max Verstappen volvió a demostrar por qué es tetracampeón del mundo. EFE / A. Haider

Sin embargo, el momento decisivo llegó en la última vuelta, cuando Kimi Antonelli , presionado por el ritmo final, cometió un error a escasos metros de la meta. Ese desliz desencadenó un cambio inesperado en el orden: Norris, que apuntaba al podio, terminó relegado al cuarto puesto, salvando únicamente 12 puntos de ventaja sobre Verstappen. Un giro dramático que podría ser determinante en la definición del título.

Mientras tanto, Verstappen se mostró sólido e intratable. Gestionó el desgaste, mantuvo la calma con tráfico y cambios de estrategia, y cerró con autoridad una carrera que lo mantiene firme en la lucha por su quinto campeonato del mundo.

Con este resultado, el escenario rumbo al Gran Premio de Abu Dhabi, el próximo 7 de diciembre a las 7:00 horas, no podría ser más espectacular: Norris, Verstappen y Piastri llegan separados por apenas 16 puntos. Tres pilotos, dos equipos y un solo campeón posible .

La temporada 2025 ofrece un desenlace digno de época. Todo está en juego. Y todo se decidirá en Yas Marina.

Top 10 del Gran Premio de Qatar

1.- Max Vesrtappen / Red Bull

2.- Oscar Piastri / McLaren

3.- Carlos Sainz / Williams

4.- Lando Norris / McLaren

5.- Kimi Antonelli / Mercedes

6.- George Russell / Mercedes

7.- Fernando Alonso / Aston Martin

8.- Charles Leclerc / Ferrari

9.- Liam Lawson / RB

10.- Yuki Tsunoda / Red Bull

Campeonato de pilotos

1.- Lando Norris / McLaren / 408 puntos

2.- Max Verstappen / Red Bull / 396 puntos

3.- Oscar Piastri / McLaren / 392 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 309 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 230 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 152 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 150 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 73 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 64 puntos

10.- Isack Hadjar / RB / 51 puntos

Campeonato de constructores

1.- McLaren / 800 puntos

2.- Mercedes / 459 puntos

3.- Red Bull / 426 puntos

4.- Ferrari / 382 puntos

5.- Williams / 137 puntos

6.- Racing Bulls / 92 puntos

7.- Aston Martin / 80 puntos

8.- Haas / 73 puntos

9.- Kick Sauber / 68 puntos

10.- Alpine / 22 puntos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF