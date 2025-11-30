Charros de Jalisco caen por barrida ante Nayarit

Los Charros de Jalisco volvieron a sufrir un duro tropiezo en la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al caer 3-1 ante los Jaguares de Nayarit este domingo en el Coloso del Pacífico, resultado que selló una nueva barrida en su contra y profundizó el mal momento que atraviesa la novena tapatía.

El encuentro arrancó con un intenso duelo de pitcheo entre Luis Armando Payán y el zurdo Faustino Carrera, ambos dominando por igual durante los primeros cuatro episodios. Payán se mostró firme desde la loma, mezclando rectas y rompientes para mantener a raya a la ofensiva local; sin embargo, el equilibrio se rompió en el quinto capítulo.

Fue ahí cuando Jacob Rhinesmith cambió por completo la historia del juego al conectar un cuadrangular de tres carreras, su tercero de la campaña, castigando una recta que terminó viajando más allá del jardín derecho. Ese batazo, tan oportuno como certero, puso el marcador 3-0 y terminó siendo el golpe definitivo para unos Charros que, nuevamente, vieron cómo un solo episodio comprometió todas sus aspiraciones.

Payán concluyó su labor tras cinco entradas completas, con seis hits permitidos, tres carreras, tres bases por bolas y tres ponches, además del cuadrangular recibido. A pesar de su esfuerzo, el derecho cargó con la derrota, dejando su récord en un ganado y cuatro perdidos.

La única carrera de Jalisco llegó hasta la séptima entrada, gracias a un jonrón solitario de Jared Serna, quien atraviesa un gran momento con el madero y sumó su cuarto cuadrangular del año. Serna continúa consolidándose como uno de los peloteros más confiables en la ofensiva albiazul.

Por Jaguares, Faustino Carrera volvió a mostrar dominio absoluto sobre los Charros con seis entradas y dos tercios, de apenas tres hits y una carrera, apuntándose la victoria. Sadrac Franco se encargó del resto, retirando los últimos cuatro outs para acreditarse su primer salvamento de la temporada.

Aunque los Charros conectaron seis imparables, incluidos dos dobles, la falta de oportunidad ofensiva volvió a pasarles factura. Sin errores defensivos pero sin producción en momentos clave, Jalisco cerró una gira complicada y ahora regresará al Estadio Panamericano para enfrentar a los Venados de Mazatlán, en una serie crucial que arrancará este martes 2 de diciembre a las 19:30 horas.

