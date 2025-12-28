Este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, Cristiano Ronaldo, futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí, declaró que quiere alcanzar la marca de mil goles, cifra que ningún profesional del balompié ha conseguido .

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera tras pasar por clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y el Al-Nassr, donde ya acumula 156 goles (40 de ellos en 2025). Con este registro, CR7 se consolida como el único jugador en alcanzar tales cifras a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria profesional .

" [...] siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegara la cifra que todos sabéis. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones. Disfrutad de la noche y feliz Año Nuevo ", señaló.

¿Cuántos goles le restan a Cristiano Ronaldo?

Un doblete del portugués Cristiano Ronaldo proporcionó otra victoria, la décima en otros tantos partidos, al Al Nassr sobre el Al Okhdood en la Liga de Arabia Saudí y acercó al astro luso, a punto de cumplir 41 años, a 44 goles de los mil que pretende .

Cristiano Ronaldo sigue firme hacia su objetivo. No para de marcar dianas: anotó a la media hora, en el añadido antes del primer tiempo y también en la segunda parte, aunque el gol fue invalidado.

Su compatriota Joao Felix, en el tiempo añadido, redondeó el triunfo del Al Nassr que supera en cuatro goles al Al Hilal, segundo, y en cinco al Al Taawon.

Con información de EFE.

