Charros arranca serie con triunfo en Mexicali

Los Charros de Jalisco comenzaron con paso firme su última serie de la Temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, al imponerse 5-2 a los Águilas de Mexicali en calidad de visitantes, resultado con el que tomaron ventaja 1-0 en el compromiso disputado en el Nido de los Águilas. La victoria tuvo como principal protagonista al abridor Manny Bañuelos, quien encabezó una sólida actuación desde la loma.

El zurdo jalisciense lució dominante a lo largo de siete entradas de labor, en las que permitió únicamente cinco imparables y una carrera sucia, otorgó dos bases por bolas y recetó siete ponches. Bañuelos mostró control, variedad de pitcheos y temple en momentos clave, para apuntarse su tercera victoria de la campaña y darle estabilidad a un cuerpo de lanzadores que respondió de manera contundente en territorio fronterizo.

La ofensiva de Charros respaldó temprano la labor de su abridor. En la tercera entrada, la novena albiazul armó un ataque de tres carreras que marcó el rumbo del encuentro. Bligh Madris negoció base por bolas con las bases llenas para producir la carrera de la quiniela, y enseguida Dean Nevarez conectó un sencillo al jardín que impulsó dos anotaciones más, colocando la pizarra 3-0 a favor de Jalisco.

Mexicali intentó reaccionar en el cuarto episodio con un doble productor de Alex Mejía, que acercó a los locales en el marcador. No obstante, Charros volvió a hacer daño en la quinta entrada, cuando José Juan Aguilar conectó un doblete que remolcó dos carreras, ampliando la ventaja a 5-1 y otorgando mayor tranquilidad al dugout visitante.

A partir de ese momento, Bañuelos mantuvo el control del juego, limitando cualquier intento de ofensiva por parte de los Águilas. Tras su salida, el relevo cumplió con su tarea, destacando la labor de Miguel Aguilar, quien cerró el encuentro y se acreditó su primer salvamento del torneo, sofocando cualquier intento de reacción local.

Los Águilas lograron sumar una carrera más en el noveno inning, aunque sin mayor consecuencia en el resultado final. Charros finalizó la noche con 14 imparables, mostrando paciencia en el plato y aprovechando sus oportunidades ofensivas, factores clave para llevarse el triunfo.

Este lunes 29 de diciembre se disputará el segundo juego de la serie a partir de las 19:30 horas locales (21:30 tiempo del Centro de México), con Ernesto Zaragoza y Luis Payán anunciados como abridores por Mexicali y Jalisco, respectivamente.

