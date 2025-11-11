Julio César Chávez reveló que fue hospitalizado tras comer un par de gomitas

En el canal oficial de YouTube “La Saga”, en entrevista con la periodista Adela Micha, el exboxeador mexicano Julio César Chávez reveló que un día terminó en el hospital por haber comido gomitas. A continuación, te contamos los detalles.

En la entrevista, compartió con Adela el desafortunado suceso que experimentó, en el que estuvo en riesgo su salud. “Me llevaron unas gomitas de mariguana, pero yo no sabía … agarré una y me la comí… y luego agarré otras dos. De repente empecé a sentir taquicardia”, platicó Julio César sobre la experiencia.

Terminó en el hospital tras haber comido gomitas

Julio César narró que, al momento de sentirse mal, intentó hablarle a su esposa; sin embargo, no podía por el estado en el que se encontraba. En cuanto pudo, le pidió que lo llevara al hospital.

Su hijo Christian, al percatarse de la situación, fue inmediatamente con él y se dio cuenta de que había consumido las gomitas que contenían dicha sustancia. De inmediato trasladaron al exboxeador al hospital para que no corriera riesgo.

La vida de Julio César Chávez corrió riesgo

Julio César explicó que, en el hospital, le aplicaron suero y que los doctores le informaron que, de haberse comido otra gomita, su vida podría haber peligrado. En la misma plática recordó su pasado, cuando consumía sustancias ilícitas y en más de una ocasión también terminó hospitalizado. “La abstinencia es terrible… es lo peor que puede haber en la vida”, recordó Julio César.

Julio César Chávez se encuentra en buen estado de salud

En la misma entrevista, Julio César Chávez compartió que, afortunadamente, actualmente se encuentra en buen estado de salud y que recibió atención médica a tiempo durante el incidente, lo que evitó un problema mayor.

AS