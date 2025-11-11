Cristiano Ronaldo expresó hoy martes 11 de noviembre que espera que el Mundial 2026 (que será la sexta ocasión en su carrera), cuando tenga 41 años, sea su último.

"Definitivamente, sí, porque tendré 41 años", afirmó CR7 a la presentadora de CNN Becky Anderson en una videollamada en vivo desde el campo de entrenamiento de la Selección de Portugal a una conferencia de turismo en Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo aclaró que cuando dice que se retirará del futbol "pronto", significa "probablemente en uno o dos años".

La Selección de Portugal podría asegurar la clasificación al Mundial 2026 en los próximos días. Solo necesitan los lusos de dos puntos de sus últimos partidos de clasificación, de visita ante Irlanda el próximo jueves y recibiendo al último lugar, Armenia, el domingo.

Con cinco goles en cuatro partidos en la eliminatoria, Cristiano extendió su récord a 143 con la selección.

"Me siento muy bien en este momento. Marco goles, todavía me siento rápido y ágil, estoy disfrutando mi juego en el equipo nacional", expresó CR7.

En cuanto al final de su carrera como jugador, Cristiano Ronaldo dijo: "Seamos honestos, cuando digo pronto, me refiero probablemente a uno o dos años".

"Estoy disfrutando el momento. Pero cuando digo pronto, es realmente pronto, porque doy todo por el futbol. Estoy en el juego desde hace 25 años, hice todo. Tengo muchos récords. Estoy realmente orgulloso. Así que disfrutemos el momento, vivamos el momento".

Cristiano y su gran rival Lionel Messi se dirigen a sus sextos Mundiales, para desempatar el récord que comparten con el alemán Lothar Matthäus, quien jugó en cada Mundial desde 1982 hasta 1998.

Messi, capitán de Argentina, irá como campeón defensor y cumplirá 39 años durante la fase de grupos en América del Norte.

Portugal y Argentina están entre los coanfitriones del Mundial 2030, lo que daría a Cristiano y Messi una remota oportunidad de despedirse del escenario del Mundial en casa.

Cristiano Ronaldo aseguró que el final de su carrera está cerca y que el Mundial de 2026 será su último.



