Nuevo VIDEO podría salvar a Carrasquilla tras fractura de Kevin Mier

El pasado sábado, Cruz Azul se enfrentó a los Pumas de la UNAM en el Estadio Cuauhtémoc en un partido que dejó de todo. Con la victoria, los Universitarios lograron clasificarse al Play-In a la vez que le quitaron la posibilidad a Cruz Azul de convertirse en el líder de la Fase Regular del Apertura 2025. El partido también fue el escenario de dos fuertes lesiones. Primero, en los primeros minutos, José Juan Macías sufrió una ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial tras una jugada desafortunada. Después, Kevin Mier sufrió una fractura de tibia luego de recibir una falta por parte de Adalberto Carrasquilla. Esta última jugada es la que ha generado polémica.

La jugada polémica entre Carrasquilla y Mier sucede en unos instantes. El arquero colombiano, conocido por su juego con los pies se encontraba en por el borde del área grande preparando su pierna derecha para lanzar un despeje. El portero coloca su pie izquierdo como ancla y suelta la fuerza en el derecho, pero en el movimiento final, el movimiento de la pierna es interrumpido por la barrida de Carrasquilla.

No hay duda de que el atacante de Pumas llega tarde a la ocasión. Sin embargo, los defensores de la jugada del atacantes aseguran que no es Carrasquilla quien impacta a Mier, sino al revés. El argumento está basado en un nuevo video difundido por Mediotiempo en el que aparece la jugada que se ha vuelto viral en redes sociales, pero desde un ángulo que no ha sido tan difundido; uno en que aparece Mier escorado y con el ángulo y la jugada ralentizada parece que es el arquero cruzazulino el que hace tarde su movimiento y no Carrasquilla.

El video difundido en redes sociales con el texto "Video INÉDITO revela que fue Kevin Mier quien impactó a Carrasquilla y descarta plancha del panameño" no ha generado convencimiento entre los usuarios. Incluso, en la red social X, el tuit ha sido respondido por el exárbitro mexicano Fernando Guerrero con el siguiente mensaje: "Con un ángulo que NO es el correcto para calificar una acción". Cabe destacar que el ahora analista arbitral para Televisa ha calificado de juego brusco y grave esta jugada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

