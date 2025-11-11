Contra todo pronóstico, la Selección Mexicana logró mantenerse con vida en el Mundial Sub-17 y clasificó de manera agónica a los dieciseisavos de final como el último de los mejores terceros. El triunfo de Mali por 2-0 sobre Arabia Saudita fue el resultado que necesitaba el Tricolor para continuar con esperanzas, y finalmente, el milagro se consumó.

México cerró la fase de grupos en el tercer puesto del Grupo F con tres puntos y una diferencia de -2 goles, exactamente los mismos números que el conjunto saudí. Sin embargo, el criterio de desempate por conducta, que premia al equipo con menos tarjetas amarillas y rojas, favoreció al cuadro azteca, lo que le permitió colarse entre los 32 mejores del certamen.

El pase fue tan inesperado como celebrado. El equipo dirigido por Carlos Cariño dependía completamente de otros resultados tras su irregular desempeño en la fase de grupos, en la que sufrió dos derrotas y solo logró una victoria. Durante varios minutos, el combinado nacional parecía condenado a la eliminación, pero el marcador final en el duelo entre Mali y Arabia Saudita le abrió una rendija que aprovechó para seguir en la competencia.

El panorama, sin embargo, luce complicado, ya que su rival en la siguiente ronda será nada menos que Argentina, el mejor equipo de toda la fase de grupos. La Albiceleste firmó paso perfecto, ganando sus tres partidos con autoridad y mostrando un nivel de juego sobresaliente, tanto en ataque como en defensa.

El encuentro ante Argentina se perfila como una auténtica prueba de fuego. México llega con la motivación de haber sobrevivido al límite, mientras que los sudamericanos buscarán reafirmar su condición de favoritos. Un duelo de contrastes, de emociones y de segundas oportunidades, donde el Tricolor intentará convertir el milagro en hazaña.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Lamine Yamal no jugará con España por hacer tratamiento sin avisar

OF