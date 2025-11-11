Preventa del GP de México 2026: ¿quiénes pueden comprar este 11 de noviembre?

A pocos días de que concluyera la edición 2025, la emoción de la Fórmula 1 (F1) no se ha desvanecido. El Gran Premio de México 2026 ya tiene fechas oficiales para la venta de boletos, lo que permitirá a los aficionados del automovilismo asegurar su lugar en la #F1ESTA, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.De acuerdo con los organizadores, la Preventa Banamex se lleva a cabo desde ayer lunes 10 de noviembre, mientras que la Venta Anticipada Banorte se realizará hoy martes 11 de noviembre, ambas a partir de las 11:00 horas. Posteriormente, la venta general para el público en general abrirá mañana miércoles 12 de noviembre, también desde las 11:00 horas. En estas etapas, los asistentes podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque los precios aún no han sido anunciados oficialmente.El acceso a la preventa de este martes 11 de noviembre está reservado exclusivamente para clientes Banorte, quienes podrán adquirir sus boletos con tarjeta de crédito y aprovechar las facilidades de pago. Esta fase se realiza un día después de la Preventa Banamex y un día antes de la venta general, por lo que es una oportunidad intermedia para quienes buscan asegurar su lugar antes de que los boletos se terminen.Este año también se introdujo el Derecho de Primera Opción (DPO), un beneficio que permite a los aficionados garantizar la posibilidad de comprar boletos para las ediciones 2027 y 2028 del Gran Premio de México. El DPO no funciona como un boleto en sí, sino como una reserva preferencial. Quienes adquieran este derecho recibirán un correo electrónico cuando inicie la venta de boletos en los próximos años, para ejercer su compra de manera anticipada.Los interesados en el DPO pudieron registrarse en el sitio oficial www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opción hasta el 7 de noviembre. Los clientes que participaron en esta campaña tendrán acceso a una ventana exclusiva de compra llamada StayF1RST, disponible del 10 al 12 de noviembre, entre las 07:00 y las 10:59 horas, únicamente para usuarios Banamex y Banorte.ZONA | GRADA | PRECIO | DPO (Derecho de Primera Opción 2027-2028)*Sin cargo por servicio Ticketmaster*Los precios no incluyen cargo por servicio de Ticketmaster. ** Todas las localidades que sean transaccionadas a través del sistema Ticketmaster serán boletos digitales SafeTix descargables a través del México GP Account Manager.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF