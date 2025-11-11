Preventa del GP de México 2026: ¿quiénes pueden comprar este 11 de noviembre?

A pocos días de que concluyera la edición 2025, la emoción de la Fórmula 1 (F1) no se ha desvanecido. El Gran Premio de México 2026 ya tiene fechas oficiales para la venta de boletos, lo que permitirá a los aficionados del automovilismo asegurar su lugar en la #F1ESTA, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

De acuerdo con los organizadores, la Preventa Banamex se lleva a cabo desde ayer lunes 10 de noviembre, mientras que la Venta Anticipada Banorte se realizará hoy martes 11 de noviembre, ambas a partir de las 11:00 horas. Posteriormente, la venta general para el público en general abrirá mañana miércoles 12 de noviembre, también desde las 11:00 horas. En estas etapas, los asistentes podrán adquirir sus boletos a 6 o 12 meses sin intereses con tarjetas participantes, aunque los precios aún no han sido anunciados oficialmente.

¿Quiénes pueden comprar en la preventa del 11 de noviembre?

El acceso a la preventa de este martes 11 de noviembre está reservado exclusivamente para clientes Banorte, quienes podrán adquirir sus boletos con tarjeta de crédito y aprovechar las facilidades de pago. Esta fase se realiza un día después de la Preventa Banamex y un día antes de la venta general, por lo que es una oportunidad intermedia para quienes buscan asegurar su lugar antes de que los boletos se terminen.

El DPO para 2027 y 2028

Este año también se introdujo el Derecho de Primera Opción (DPO), un beneficio que permite a los aficionados garantizar la posibilidad de comprar boletos para las ediciones 2027 y 2028 del Gran Premio de México. El DPO no funciona como un boleto en sí, sino como una reserva preferencial. Quienes adquieran este derecho recibirán un correo electrónico cuando inicie la venta de boletos en los próximos años, para ejercer su compra de manera anticipada.

Los interesados en el DPO pudieron registrarse en el sitio oficial www.mexicogp.mx/derecho-de-primera-opción hasta el 7 de noviembre. Los clientes que participaron en esta campaña tendrán acceso a una ventana exclusiva de compra llamada StayF1RST, disponible del 10 al 12 de noviembre, entre las 07:00 y las 10:59 horas, únicamente para usuarios Banamex y Banorte.

Los precios para el México GP 2026 son los siguientes, que aparecieron publicados en el portal oficial de la carrera:

ZONA | GRADA | PRECIO | DPO (Derecho de Primera Opción 2027-2028)

*Sin cargo por servicio Ticketmaster

Verde | Grada 1 | $30,500 | $7,500

Verde | Grada 1 + Speed Lounge Banamex | $54,400 | N/A

Verde | Grada 2 | $30,500 | $7,500

Verde | Box Main Grandstand + Speed Lounge Banamex | $61,750 | N/A

Naranja | Grada 3 | $7,000 | $1,750

Naranja | Grada 3A | $9,900 | $2,500

Naranja | Grada 3A Zona Plus Banamex | $16,650 | N/A

Naranja | Grada 4 | $15,000 | $3,750

Naranja | Grada 4 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A

Azul | Grada 5 Zona Plus Banamex | $21,750 | N/A

Azul | Grada 5A | $13,900 | $3,500

Azul | Grada 6 | $13,000 | $3,250

Azul | Grada 6 Zona Plus Banamex | $19,750 | N/A

Azul | Grada 6A | $7,000 | $1,750

Azul | Grada 6B | $9,900 | $2,500

Rosa | Grada 9 | $12,400 | $3,250

Rosa | Grada 7 | $13,900 | $3,500

Rosa | Grada 10 | $19,900 | $5,000

Rosa | Grada 11 | $18,300 | $4,500

Amarilla | Box Grada 11 + Speed Lounge Banamex | $52,700 | N/A

Amarilla | Grada 12 | $12,800 | $3,250

Zona Café | Grada 15 Norte | $10,000 | $3,050

Zona Café | Box Oro Norte | $45,700 | N/A

Grandstand Tour Gold | Vie: Box Oro Sur / Sáb: Grada 7 / Dom: Grada 4 | $19,900 | N/A

Grandstand Tour Platinum | Vie: Grada 4 / Sáb: Box Oro Sur / Dom: Grada 7 | $20,200 | N/A

Grandstand Tour Diamond | Vie: Grada 7 / Sáb: Grada 4 / Dom: Box Oro Sur | $22,000 | N/A

*Los precios no incluyen cargo por servicio de Ticketmaster.

** Todas las localidades que sean transaccionadas a través del sistema Ticketmaster serán boletos digitales SafeTix descargables a través del México GP Account Manager.

