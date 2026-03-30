La Liga MX llevó a cabo algunos ajustes para que los clubes mexicanos no padecieran la ausencia de seleccionados mexicanos que se unirán al Tri, liderados por Javier Aguirre, en la lucha por el título de este semestre, entre ellos una solicitud especial para la FIFA, liderada por Gianni Infantino, que, por desgracia, parece que echará para abajo los esfuerzos de las autoridades del balompié mexicano... y sus refuerzos .

La Liga MX hace una solicitud especial a la FIFA

El pasado mes de diciembre, Javier "Vasco" Aguirre propuso que la Liguilla del Torneo Clausura 2026 se jugara sin seleccionados mexicanos, quienes estarían enfocados en su preparación para disputar los partidos por la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Tanto la Liga MX como la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estuvieron de acuerdo con la iniciativa del director técnico del Tri. Sin embargo, las autoridades del balompié mexicano buscaron alternativas para no dejar desprotegidos a los clubes nacionales durante la Fase de Liguilla.

La Liga MX accedió a que los clubes puedan jugar con nueve extranjeros en cancha al mismo tiempo y no siete, como en la Fase Regular; además, solicitó a la FIFA un mercado de fichajes extraordinario previo a la Liguilla , con la intención de que los clubes no se vean mermados en la lucha por el título, reveló Mikel Arriola.

Por desgracia, no hay respuesta de la FIFA, pero tampoco arrojan muchas esperanzas, según reveló el periodista David Medrano.

La gente de FIFA no lo entiende: Medrano

El periodista deportivo David Medrano compartió desde sus redes sociales que pudo mantener una charla con personal de la FIFA en días recientes. En estos encuentros, pudo plantearles la espera que mantiene la Liga MX por una respuesta sobre los refuerzos para los clubes mexicanos durante la Liguilla del Clausura 2026.

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"Complejo. La gente de FIFA no lo entiende . Tuve la oportunidad de platicar con gente de FIFA y, por lo que sentí, no le entienden al tema [...] Se me hace que no va a pasar la propuesta de la Liga MX y de la FMF.

“Para tratar de proteger a esos clubes, [...] se acordó pedir un permiso en el cual se permita que, de acuerdo a los futbolistas que [los clubes aporten] a la selección, pudieran reforzarse con jugadores de otros equipos.” [...] FIFA no lo entiende. Está muy complicado que le abran una ventana reglamentaria al futbol mexicano", sentenció.

Hasta el momento, la Liga MX no ha recibido una respuesta a la solicitud por parte de la federación que preside Gianni Infantino, pero el futuro para los clubes de la Liguilla del Clausura 2026 no sería muy alentador .

Con información de TUDN.

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