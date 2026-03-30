Así reaccionó la prensa internacional a la reinauguración del Estadio Azteca

La reciente y esperada reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte, fue llevada a cabo el sábado 28 de marzo del 2026 y causó diferentes reacciones entre los mexicanos y el público internacional. Después de un año y 10 meses de inactividad, el estadio está listo para recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA que dará comienzo a principios del mes de junio.

De acuerdo con los detalles, el estadio sufrió de varios cambios estéticos, una mejor infraestructura y la implementación de tecnologías para crear una experiencia placentera para los aficionados en cada visita:

Las gradas fueron completamente remodeladas y se colocaron nuevas butacas , concediendo una mejor distribución y visibilidad desde varios ángulos del inmueble.

Por su parte, la cancha ahora cuenta con un sistema híbrido de césped, incluyendo una tecnología de drenaje que permitirá una mejor calidad para los jugadores en cada partido.

En cuanto a la tecnología, el estadio ahora cuenta con una iluminación LED de primer nivel, pantallas mucho más grandes y de mayor nitidez, además de mil 200 antenas WiFi y un sistema de sonido notablemente mejorado. El sistema de seguridad también fue renovado implementando cámaras de seguridad colocadas estratégicamente para abarcar todo el espacio, y detectar cualquier situación suscitada.

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Esto dijo la prensa internacional sobre la reapertura del Estadio Azteca

Con un partido amistoso entre la selección mexicana y Portugal, el recinto acogió a miles de fanáticos por primera vez en bastante tiempo y las opiniones no se hicieron esperar. La prensa internacional reconoce la relevancia histórica de dicho inmueble y emitió sus impresiones sobre la remodelación.

Globo, un portal de noticias de Brasil reaccionó de forma muy positiva, asegurando que es "uno de los estadios más emblemáticos en la historia del fútbol".

Por su parte, el medio alemán con sede en Berlín, OneFootball expresó que con este evento "la historia del fútbol se vuelve a sentir viva", haciendo énfasis en la importancia de conservar el alma de los estadios.

Países europeos como Inglaterra, Portugal y España describieron al ahora Estadio Banorte como un “templo” al ser uno de los recintos de fútbol más importantes de toda América.

En general, se celebraron las nuevas modificaciones que se emplearon en el Estadio Azteca, aunque se tuvo en la mira que el recinto aún no se encuentra al 100 % de su capacidad para volver a las operaciones. Aún así, hay un consenso de que la próxima Copa del Mundo se encuentra en buenas manos.

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