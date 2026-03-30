Previo al duelo contra Bélgica en vísperas del Mundial, para el que Javier Aguirre aún tiene tarea para completar su lista y decantarse por un once titular definitivo que esté en la inauguración, el timonel de la Selección Mexicana confirmó que hará modificaciones respecto al duelo con Portugal , para observar lo que le ofrecen los jugadores dentro de su actual convocatoria.

“Haremos cambios, estoy buscando rendimientos individuales porque es la última prueba fehaciente de que hay que elegir 26 mexicanos para encarar el 11 de junio, entonces seguiré viendo rendimientos individuales y sí haré algunos cambios”, expresó el “Vasco”.

Sobre la posibilidad de volver a ver a Guillermo Ochoa bajo los tres palos del Tri, ya sea como titular o suplente, dejó en el aire esa opción, señalando que “entrenan bien (Ochoa y Carlos Acevedo), no se sabe qué pueda pasar durante el partido mismo, los 26 que traje tienen toda mi confianza y si no juegan, ya se los dije, que en su equipo tengan buen nivel, tengan buena conducta y serán seleccionables… Es difícil con dos partidos, que los 26 jugadores jueguen todos”.

Respecto al ataque, que flaqueó en el duelo contra Portugal, admitió que es un área de mejora con sus centros delanteros. Por su parte, en el caso particular del artillero de Chivas, Armando González, en medio de una dura competencia con Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Germán Berterame y Santiago Giménez, enalteció sus cualidades, reconoció su gran futuro, pero no aseguró un lugar para la “Hormiga” ni lo descartó. “Es mejor tener la baraja amplia y rezar para que no se lesione porque si no, no tengo opciones. Hoy decirles quién arranca el 11 de junio me costaría mucho, pero sí, Armando tiene una proyección espectacular, vamos a tener delantero centro por muchos años y si lo respetan las lesiones va a dar muchas alegrías a nuestro futbol”.

Hablando del costado defensivo, detalló que a pesar de que no ha sido inmune a las lesiones, es una línea que está casi establecida en cuanto a los nombres que aparecerán . “Creo que tenemos una certeza más o menos de la parte defensiva, entendiendo que Julián Araujo, Huescas están lesionados, Mateo Chávez también. A ver si se recuperan y podemos reforzar el equipo”.

Además, el dirigente del combinado nacional enalteció las cualidades ofensivas de su próximo contrincante, tomando en cuenta el desempeño que tuvieron en la victoria por goleada el fin de semana. “Espero mañana más de lo mismo, un equipo que vimos que le metió cinco a Estados Unidos y pudieron ser siete. Tiene una facilidad para desequilibrar, hacer goles y eso es lo que queremos, sinodales que nos exijan, que nos pongan a prueba y que seamos capaces de estar a la altura”, comentó Aguirre.

SV